В Тамбове пройдет предпринимательский форум «ProБизнес» в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Об этом сообщает «Новый век».

Отмечается, что форум направлен в том числе на решение проблем бизнесменов, связанных с изменениями законодательства с 2021 года. Мероприятие организовано с учетом требований по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.

В ходе форума будут подниматься темы, касающиеся, женского и социального предпринимательства. Эксперты расскажут участникам о кейсах для реального сектора экономики и условиях развития бизнеса.

Поддержка предпринимателей предусмотрена нацпроектом «Малое и среднее предпринимательство», который реализуется в России по инициативе президента Владимира Путина. Он предполагает рост числа занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, до 25 миллионов человек к концу 2030 года, наращивание доли МСП в ВВП страны до 32 процентов и доли экспорта субъектов МСП — до 10 процентов от общего объема к 2030 году. Всего на реализацию проекта планируется выделить более 481 миллиарда рублей.