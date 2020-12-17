Бизнесмены Камчатки прошли обучение методам эффективного роста бизнеса

На Камчатке социальные предприниматели поучаствовали в обучающей программе «Бизнес-акселератор», с помощью которой они смогут развивать бизнес быстро и эффективно. Об этом рассказал ТАСС заместитель директора краевого центра инноваций социальной сферы (ЦИСС) Алина Чебураева.

Уточняется, что обучение проводилось в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

«Двадцать один социальный предприниматель в этом году прошел обучение по программе "Бизнес-акселератор", которая направлена на обучение навыкам для быстрого роста компании, ее масштабов и оборотов в два и более раз за один год. Наиболее эффективно ее усвоили семь предпринимателей — мы зафиксировали качественный скачок показателей их бизнеса за время восьминедельной программы», — отметила Чебураева.

Поддержка предпринимателей предусмотрена нацпроектом «Малое и среднее предпринимательство», который реализуется в России по инициативе президента Владимира Путина. Он предполагает рост числа занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, до 25 миллионов человек к концу 2030 года, наращивание доли МСП в ВВП страны до 32 процентов и доли экспорта субъектов МСП — до 10 процентов от общего объема к 2030 году. Всего на реализацию проекта планируется выделить более 481 миллиарда рублей.