В России запустят «единое окно» предоставления услуг для бизнеса

В России в 2021 году запустят «единое окно» услуг для малого и среднего бизнеса (МСП) — цифровую платформу с механизмом адресного подбора и возможностью дистанционного получения мер поддержки и специальных сервисов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Корпорации МСП Александра Бравермана.

Уточняется, что соответствующая инициатива входит в обновленную версию национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

«Мы очень сильно рассчитываем на появление этого ресурса. [Первый вице-премьер РФ] Андрей Рэмович [Белоусов] говорил, что в следующем году он непременно появится и будет работать в полном объеме», — рассказал Браверман.

Поддержка предпринимателей предусмотрена нацпроектом «Малое и среднее предпринимательство», который реализуется в России по инициативе президента Владимира Путина. Он предполагает рост числа занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, до 25 миллионов человек к концу 2030 года, наращивание доли МСП в ВВП страны до 32 процентов и доли экспорта субъектов МСП — до 10 процентов от общего объема к 2030 году. Всего на реализацию проекта планируется выделить более 481 миллиарда рублей.