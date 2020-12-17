Казьминский молочный комбинат в Ставропольском крае вдвое увеличил выпуск продукции. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Владимиров в своем Instagram-аккаунте.

Рост объемов производства на предприятии произошел после его вступления в национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости». Комбинат начал участвовать в нацпроекте, чтобы оптимизировать затраты и ускорить производственные процессы, принципиально не меняя бизнес-модель.

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В результате только благодаря новой наладке оборудования количество выпускаемой продукции на производственной линии увеличилось вдвое.

Владимиров также рассказал, что уже 36 ставропольских организаций из разных отраслей работают по принципам бережливого производства. «Причем среди них все чаще появляются предприятия, чья эффективность и без того высока. И это не случайно. Настоящий предприниматель никогда не останавливается на достигнутом», — отметил глава края.

Нацпроект «Производительность труда и поддержка занятости» будет реализован в России до конца 2030 года. Он направлен на увеличение производительности труда, оптимизацию процессов предприятий и сокращение их издержек, снижение себестоимости и повышение качества продукции, повышение квалификации сотрудников и обеспечение эффективной занятости.

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