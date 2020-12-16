Число участников нацпроекта по труду в Нижегородской области превысило план

Число предприятий — участников нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости» в Нижегородской области превысило плановый показатель на 60 процентов. Об этом сообщил губернатор региона Глеб Никитин, пишет Нижегородская правда.

Он пояснил, что к концу 2020 года в нацпроекте должны были участвовать 78 предприятий региона, но сейчас их число выросло 127. «Во многом таких результатов удалось добиться благодаря тому, что с 2017 года мы совместно с госкорпорацией "Росатом" ведем работу по внедрению бережливых технологий в рамках пилотных проектов "Повышение производительности труда и поддержка занятости" и "Эффективный регион". Результаты этой работы впоследствии легли в основу национального проекта», — сказал Никитин.

По его словам, многие компании, которые только в этом году начали участвовать в нацпроекте, уже получили ощутимые результаты. Так, в ООО «Балахнинское стекло» при оптимизации процессов на линиях окраски производства декорирования удалось снизить время протекания процессов и запасы незавершенного производства на 20 и 10 процентов соответственно, что в свою очередь привело к росту выработки на 10 процентов. АО «Меридиан» и ООО «Плайвуд» удалось увеличить выработку на 8 и 12 процентов соответственно.

Нацпроект «Производительность труда и поддержка занятости» будет реализован в России до конца 2030 года. Он направлен на увеличение производительности труда, оптимизацию процессов предприятий и сокращение их издержек, снижение себестоимости и повышение качества продукции, повышение квалификации сотрудников и обеспечение эффективной занятости.