Участниками нацпроекта по труду стали 100 предприятий Башкирии

Участниками национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» стали 100 предприятий Башкирии. Об этом сообщается на сайте республиканского правительства.

Помимо этого, по итогам ноября Башкирия стала лидером среди 50 регионов России в рейтинге продвижения нацпроекта. «Мы ведем значительную работу и по реализации национального проекта, и по его продвижению в медиа-пространстве, чтобы предприниматели знали о возможностях, которые дает участие в нацпроекте», — заявил первый заместитель министра экономического развития и инвестиционной политики республики Айрат Фахретдинов.

В настоящее время в нацпроект вступили башкирские предприятия промышленности, сельского хозяйства, строительной индустрии, транспорта и ЖКХ.

Нацпроект «Производительность труда и поддержка занятости» будет реализован в России до конца 2030 года. Он направлен на увеличение производительности труда, оптимизацию процессов предприятий и сокращение их издержек, снижение себестоимости и повышение качества продукции, повышение квалификации сотрудников и обеспечение эффективной занятости.