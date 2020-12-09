Тамбовское предприятие направит 170 миллионов рублей на обновление производства

Тамбовский производитель химической продукции — компания «Пигмент» — направит почти 170 миллионов рублей на техническое переоснащение производства смол. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Фонд развития промышленности (ФРП).

Часть суммы —134,4 миллиона рублей — предприятию предоставит ФРП. «Пигмент» планирует закупить российское оборудование и провести автоматизацию существующего производства смол. Обновление позволит компании нарастить объемы выпуска с 40 до 54 тысяч тонн в год. При этом производительность труда вырастет минимум на 30 процентов.

ПАО «Пигмент» производит химическую продукцию, представленную на рынках России, ближнего и дальнего зарубежья. В ассортименте компании — более 350 видов продукции для строительной, нефтехимической, лакокрасочной, целлюлозно-бумажной, легкой отраслей промышленности.

До конца 2030 года в России будет реализован национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости». Он направлен на увеличение производительности труда, оптимизацию процессов предприятий и сокращение их издержек, снижение себестоимости и повышение качества продукции, повышение квалификации сотрудников и обеспечение эффективной занятости.