Всем сотрудникам пермского предприятия повысят зарплату

Всем сотрудникам предприятия «Уралкалий» в Пермском крае повысят зарплату. Об этом сообщается на сайте компании.

Там уточнили, что зарплата повысится на 3,5 процента. «Новый размер начислений будет распространяться на заработную плату более 20 тысяч сотрудников группы компаний "Уралкалий" с 1 декабря 2020 года. Решение об индексации принято с учетом официально установленного индекса потребительских цен на товары и услуги по Пермскому краю, а также анализа рынка и производительности труда», — говорится в сообщении.

В 2019 году зарплату работников предприятия повысили на 3 процента.

«В этом году, несмотря на распространение COVID-19 и последовавшее снижение деловой активности по всему миру, совет директоров компании принял решение об очередной индексации, которая подчеркивает последовательность политики "Уралкалия" в области социальной ответственности и устойчивого развития», — заявил генеральный директор компании Виталий Лаук.

До конца 2030 года в России будет реализован национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости». Он направлен на увеличение производительности труда, оптимизацию процессов предприятий и сокращение их издержек, снижение себестоимости и повышение качества продукции, повышение квалификации сотрудников и обеспечение эффективной занятости.