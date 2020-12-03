Ростовский производитель сельхозтехники увеличил выпуск продукции

Производитель сельскохозяйственной техники — предприятие «Миллеровосельмаш» в Ростовской области — увеличил выпуск продукции. Об этом сообщается на сайте ГТРК «Дон-ТР».

Рост произошел благодаря участию компании в региональной программе «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях» национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости». «Участие в региональной программе нам дает возможность повысить уровень загрузки нашего предприятия. Недостатки нам специалисты регионального центра компетенции помогают выявить и устранить, чтобы производительность труда у нас на предприятии возрастала, чтобы каждый человек, каждый производственник получал большую зарплату», — рассказал генеральный директор «Миллеровосельмаш» Евгений Колодяжный.

Сейчас потери в цикле производства работника составляют не менее 30 процентов: это время завозки и похода за инструментами. Руководство предприятия намерено исключить все потери. Также в планах «Миллеровосельмаш» — удвоить объемы производства и выпустить товара не менее чем на 400 миллионов рублей.

Национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости» будет реализован в России до конца 2030 года. Он направлен на увеличение производительности труда, оптимизацию процессов предприятий и сокращение их издержек, снижение себестоимости и повышение качества продукции, повышение квалификации сотрудников и обеспечение эффективной занятости.