В Ярославле нарастят объем производства бумаги и картона

Компания «Ярославская бумага» нарастит объем производства за счет получения налоговых льгот. Об этом сообщает портал региональных органов власти.

В рамках инвестиционного проекта будет проведена модернизация действующего производства бумаги и картона. Работы проводятся в рамках соглашения между компанией и правительством области, подписанного на Петербургском международном экономическом форуме в 2019 году.

«Предприятия региона обладают большим потенциалом для развития. Мы готовы оказывать полную поддержку инвесторам, в том числе за счет включения инвестиционных проектов в перечень приоритетных, что позволяет получить ряд налоговых преференций», — заявил заместитель председателя правительства области Максим Авдеев.

В модернизацию производства «Ярославской бумаги» планируется вложить более миллиарда рублей. Дополнительно к действующим 160 рабочим местам будет создано 10 новых. В настоящее время в компании уже демонтировали старое оборудования и устанавливают новое.

До конца 2030 года в России будет реализован национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости». Он направлен на увеличение производительности труда, оптимизацию процессов предприятий и сокращение их издержек, снижение себестоимости и повышение качества продукции, повышение квалификации сотрудников и обеспечение эффективной занятости.