Сотрудники старейшего в Приморье предприятия обучились бережливому производству

Сотрудники Центра судоремонта «Дальзавод» — старейшего в Приморском крае предприятия — обучились бережливому производству в рамках реализации национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости». Об этом сообщается на сайте правительства региона.

Занятия проходили по разработанной Федеральным центром компетенций (ФЦК) методике и включали в себя не только теорию, но и практику. Одна из применяемых на современном производстве систем — «5С», которая позволяет благодаря пяти простым правилам организовать для каждого сотрудника рациональное рабочее место, сократить потери, связанные с излишними перемещениями, и улучшить эргономику на рабочих местах.

«Интенсивное обучение сотрудников проходило три дня. Рабочая группа "Дальзавода" изучила основы бережливого производства и закрепила полученные знания на бизнес-играх. Например, сотрудники изучили инструменты картирования производственных потоков, освоили навыки поиска "узких мест" и выявления потерь в конкретных процессах», — рассказал эксперт ФЦК Павел Ваксер.

В Приморье досрочно выполнили один из ключевых показателей нацпроекта: за девять месяцев текущего года 21 предприятие заключило с местным правительством соглашение о внедрении технологий бережливого производства — на пять компаний больше, чем планировалось.

Национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости» будет реализован в России до конца 2030 года. Он направлен на увеличение производительности труда, оптимизацию процессов предприятий и сокращение их издержек, снижение себестоимости и повышение качества продукции, повышение квалификации сотрудников и обеспечение эффективной занятости.