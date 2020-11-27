Работников липецких предприятий научили повышать производительность труда

Порядка 700 работников предприятий Липецкой области с начала текущего года прошли специальное обучение по повышению производительности труда в рамках профильного нацпроекта. Об этом сообщил глава региона Игорь Артамонов, его слова приведены на сайте портала «Будущее России. Национальные проекты».

Он отметил, что в первую очередь речь идет о внедрении технологий бережливого производства, а также снижении уровня незавершенного производства за счет повышения компетенций сотрудников. «Повышение производительности труда - мощный резерв для ускорения экономического роста Липецкой области, а активное содействие в трудоустройстве жителей региона - существенный фактор финансового благополучия липчан», — указал Артамонов.

До конца 2030 года в России будет реализован национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости». Он направлен на увеличение производительности труда, оптимизацию процессов предприятий и сокращение их издержек, снижение себестоимости и повышение качества продукции, повышение квалификации сотрудников и обеспечение эффективной занятости.