Работникам воронежского предприятия выплатили многомиллионый долг по зарплате

Работникам воронежского предприятия «Русавиаинтер» выплатили многомиллионный долг по зарплате. Об этом сообщается на сайте Роструда.

Задолженность была выявлена во время проверки государственной инспекцией труда в Воронежской области. Выяснилось, что в компании образовался долг перед 365 работниками за период с июня по октябрь на сумму 45,9 миллиона рублей.

В результате принятых мер работодатель приступил к выплате и в настоящее время вернул сотрудникам 23,2 миллиона рублей. Погашение оставшейся суммы находится на контроле Роструда. За допущенные нарушения трудового законодательства виновные лица привлечены к административной ответственности.

До конца 2030 года в России будет реализован национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости». Он направлен на увеличение производительности труда, оптимизацию процессов предприятий и сокращение их издержек, снижение себестоимости и повышение качества продукции, повышение квалификации сотрудников и обеспечение эффективной занятости.