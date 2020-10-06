Рабочим в ХМАО выплатили 11 миллионов рублей долгов по зарплате

Работникам предприятия «СеверСтрой» в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) выплатили долг по зарплате за пять месяцев. Об этом сообщается на сайте Роструда.

Уточняется, что компания, осуществляющая строительство жилых и нежилых зданий, задолжала перед 30 сотрудниками 11,2 миллиона рублей. Нарушения были выявлены в ходе проверки, организованной территориальным органом Роструда.

«В результате принятых мер выявленная задолженность перед работниками погашена в полном объеме. За нарушение трудового законодательства виновные лица привлечены к административной ответственности», — рассказали в федеральной службе.

До конца 2024 года в России будет реализован нацпроект «Производительность труда и поддержка занятости». В общей сложности на него выделят 52,1 миллиарда рублей. Проект направлен на увеличение производительности труда, оптимизацию процессов предприятий и сокращение их издержек, снижение себестоимости и повышение качества продукции, повышение квалификации сотрудников и обеспечение эффективной занятости.