На российские промышленные проекты выделят почти 1,5 миллиарда рублей

Фонд развития промышленности (ФРП) выделит почти 1,5 миллиарда рублей на реализацию 11 российских промышленных проектов. Об этом сообщили в департаменте внешних коммуникаций ФРП, передает ТАСС в понедельник, 30 ноября.

«Более 1,47 млрд рублей от ФРП [пойдут] на систему управления поездами, инновационную упаковку, мебель под заказ, архитектурные стеклопакеты и повышение производительности труда», — говорится в сообщении.

Так, в частности, пензенское предприятие «Рубин» с привлечением займа в размере 234 миллионов рублей разработает и внедрит систему интеллектуального управления движением поездов «Самара».

Воронежская компания «А-Дизайн», которой одобрили льготный займ в 320 миллионов рублей, проведет модернизацию производства комплектующих для выпуска корпусной мебели, которая позволит увеличить производительность труда и снизить трудоемкость изготовления деталей.

«Улан-Удэнское приборостроительное производственное объединение» благодаря полученным 360,7 миллионам рублей начнет производить одноразовые полимерные наконечники для пипеточных дозаторов, необходимых в том числе и при тестах на коронавирус.

До 2030 года в России планируется реализовать национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости». Он направлен на увеличение производительности труда, оптимизацию процессов предприятий и сокращение их издержек, снижение себестоимости и повышение качества продукции, повышение квалификации сотрудников и обеспечение эффективной занятости.