Кондитерская фабрика в Калужской области нарастила производительность труда

Кондитерская фабрика «Хлебный Спас» (город Спас-Деменск Калужской области) нарастила производительность труда и добилась экономического эффекта в 11,6 миллиона рублей. Об этом сообщается на сайте Агентства развития бизнеса.

Уточняется, что производительность выросла на 22 процента на пилотном потоке продукции серии «Полезный завтрак». При этом выработка на одного сотрудника выросла на 15 процентов, на 8 процентов увеличилась загрузка оборудования, на треть удалось уменьшить складские запасы, сократилось время транспортировки на 53 процента. Это произошло после того, как предприятие вступило в национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости».

«Руководителям кондитерской фабрики "Хлебный Спас" удалось добиться высоких показателей по нацпроекту за счет реализации целого комплекса мероприятий: оптимизации линии подачи сырья, рациональной организации рабочих мест, мониторинга работы оборудования», — объяснил директор Агентства Стефан Перевалов.

Кондитерская фабрика «Хлебный Спас» выпускает классические и оригинальные кондитерские мучные изделия с 2004 года. Ее продукция экспортируется в 15 стран.

Нацпроект «Производительность труда и поддержка занятости» будет реализован в России до конца 2030 года. Он направлен на увеличение производительности труда, оптимизацию процессов предприятий и сокращение их издержек, снижение себестоимости и повышение качества продукции, повышение квалификации сотрудников и обеспечение эффективной занятости.