Самарское предприятие повысило производительность труда

Завод «Промсинтез» в Чапаевске Самарской области повысил производительность труда за счет инструментов бережливого производства. Об этом сообщает ГТРК «Самара».

В 2020 году «Промсинтез» стал участником национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости». Эксперты Федерального центра компетенций (ФЦК) выяснили, что предприятие тратило много времени нецелесообразно, в итоге решили применить инструмент стандартизированной работы. Еще одно эффективное решение — изготовление склиза для транспортировки готовой продукции на стол контроля: это позволило исключить два стеллажа и сократить запасы, говорится на сайте ГТРК.

Специалисты ФЦК отметили особую сложность при работе на предприятии в рамках нацпроекта. Дело в том, что на заводе производят промышленные взрывчатые вещества. Тем не менее за полгода «Промсинтезу» удалось достичь одного из лучших результатов в национальном проекте: план перевыполнен вдвое.

Нацпроект «Производительность труда и поддержка занятости» будет реализован в России до конца 2030 года. Он направлен на увеличение производительности труда, оптимизацию процессов предприятий и сокращение их издержек, снижение себестоимости и повышение качества продукции, повышение квалификации сотрудников и обеспечение эффективной занятости.