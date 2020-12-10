Красноярский леспромхоз в Свердловской области нарастил производительность труда за счет внедрения инструментов бережливого производства. Об этом сообщает информационный портал региона.

Руководитель регионального центра компетенций (РЦК) Александр Антонов рассказал, что за три месяца леспромхоз сократил время протекания процессов на 23 процента, при этом выработка на человека в месяц выросла на 17 процентов. «Рост прибыли, по сути, всегда достигается двумя путями. Первый, не совсем выигрышный, — повышение цены. Если мы получаем цены не в рамках цен рынка, то вылетаем из конкурентной среды, товар никто не будет брать. А второй путь — снижение себестоимости. Он может происходить только путем улучшения эффективности», — пояснил Антонов.

Начальник леспромхоза Евгений Кабаков в свою очередь рассказал, что с внедрением бережливого производства сотрудники стали более активны, многих из них результаты труда заставили включиться в рабочий процесс. «К примеру, подошел рамщик и предложил поставить электронное управление рамой, чтобы сократить время для управления и больше пилить. И это сработало. Есть приказ о рацпредложениях, и предприятие будет серьезно поощрять людей за это», — отметил он.

До конца 2030 года в России будет реализован национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости». Он направлен на увеличение производительности труда, оптимизацию процессов предприятий и сокращение их издержек, снижение себестоимости и повышение качества продукции, повышение квалификации сотрудников и обеспечение эффективной занятости.