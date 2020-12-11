На Камчатке начнут реализацию нацпроекта по производительности труда

Камчатский край начнет реализацию национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» в 2021 году. Об этом ТАСС сообщил губернатор региона Владимир Солодов.

«При помощи федерального правительства и с помощью федеральных средств на полуострове будет создана подведомственная организация — Центр компетенций по повышению эффективности процессов функционирования предприятий. Он будет выбирать предприятие, раскладывать на составляющие его работу, выявлять направление ее оптимизации, за счет чего и будет повышаться производительность труда организации», — рассказал Солодов.

В настоящее время в Камчатском крае реализуется 47 из 78 федеральных проектов и 11 из 13 национальных проектов.

Нацпроект «Производительность труда и поддержка занятости» будет реализован в России до конца 2030 года. Он направлен на увеличение производительности труда, оптимизацию процессов предприятий и сокращение их издержек, снижение себестоимости и повышение качества продукции, повышение квалификации сотрудников и обеспечение эффективной занятости.