Центр занятости в Тамбовской области сократил число безработных

Центр занятости населения №3 в городе Рассказово Тамбовской области сократил число безработных на 42 процента. Об этом сообщается на сайте региональной администрации.

В сообщении говорится, что эффективность работы центра повысилась благодаря реализации национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости». В этом году Тамбовская область вошла в число пилотных субъектов России, где проведена модернизация технологий при оказании государственных услуг населению. Объем финансирования мероприятий составил более 9,5 миллиона рублей, причем 98 процентов из них — средства федерального бюджета.

На эти деньги приобретено компьютерное и периферийное оборудование, внедрены единые требования к организации деятельности службы занятости. Организация заключила соглашения о взаимодействии с госинспекцией труда в Тамбовской области в сфере защиты трудовых прав граждан, с учреждением соцобслуживания «Центр реабилитации» — в сфере поддержки безработных граждан.

Специалисты центра прошли переобучение принципам бережливого производства и улучшения качества предоставляемых государственных услуг. В результате с начала года в центре получено более 5 тысяч госуслуг, что в 1,4 раза больше чем за 2019 год. Трудоустроено более 1,7 тысячи человек, что в 1,3 раза больше показателя прошлого года. За период с 1 сентября по сегодняшний день численность безработных сократилась на 42 процента. Уровень безработицы снизился с 2,9 процента до 1,7 процента.

Нацпроект «Производительность труда и поддержка занятости» будет реализован в России до конца 2030 года. Он направлен на увеличение производительности труда, оптимизацию процессов предприятий и сокращение их издержек, снижение себестоимости и повышение качества продукции, повышение квалификации сотрудников и обеспечение эффективной занятости.