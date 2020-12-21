Российские предприниматели получили гранты на семейный бизнес

Предприниматели из Мариинского района Кемеровской области получили гранты на развитие семейного бизнеса. Средства выделили в рамках регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», передает портал «Кузбасс».

Уточняется, что поддержка частных семейных предприятий введена в Кузбассе по инициативе губернатора Сергея Цивилева. Грантополучатели потратят деньги в том числе на приобретение спецтехники и материалов.

С 2020 года семейным признается бизнес, который осуществляется при участии членов семьи, в том числе супругов, родителей, детей, внуков, братьев, сестер. При этом члены семьи должны составлять не менее 20 процентов от общего количества сотрудников предприятия, или не менее 50 процентов от количества учредителей юридического лица.

Поддержка предпринимателей предусмотрена нацпроектом «Малое и среднее предпринимательство», который реализуется в России по инициативе президента Владимира Путина. Он предполагает рост числа занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, до 25 миллионов человек к концу 2024 года, наращивание доли МСП в ВВП страны до 32 процентов и доли экспорта субъектов МСП — до 10 процентов от общего объема к 2024 году. Всего на реализацию проекта планируется выделить более 481 миллиарда рублей.