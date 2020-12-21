Найден гвоздь с распятия Иисуса Христа

Археологи обнаружили в Милевском монастыре в Южночешском крае Чехии часть металлического гвоздя, предположительно являющегося гвоздем с креста, на котором распяли Иисуса Христа. Древнюю реликвию нашли в нише стены монастыря. Об этом сообщает издание iDNEZ.

Специалисты провели трехмерное моделирование Церкви Святого Илии, используя данные археологических исследований и сканирования. Оказалось, что трехметровая ниша в нефе церкви представляет собой вход в потайной коридор длиной шесть метров. Как выяснили спелеологи, коридор ведет в комнату 2,2х2,5х1,25 метра, где находились останки животных и человека.

Ученые обнаружили в стене комнаты небольшую полость с остатками деревянной шкатулки, украшенной золотом и серебром. На пластине, которая изначально находилась на крышке шкатулки, был выгравирован крест и буквы IR, означающие Iesus Rex (Царь Иисус). Обычно этими буквами обозначаются христианские реликвии. Внутри того, что осталось от шкатулки, находился кусок гвоздя с изогнутым золотым крестом.

По словам специалистов, находка указывает на то, что те, кто ее спрятал в потайной комнате, были уверены, что она является реликвией Страстей Христовых, то есть артефактами, непосредственно связанными с распятием Иисуса Христа. Согласно данным радиоуглеродного анализа, части дуба датируются 260-416 годами нашей эры, а древесина лиственницы — 1290-1394 годами.

Романская церковь Святого Илии была построена в последней трети двенадцатого века и перестроена в готическом стиле в пятнадцатом веке.