Археолог заявил об обнаружении дома Иисуса в Назарете

В израильском Назарете археологи обнаружили дом, где, как предполагается, свое детство провел Иисус Христос, живя вместе с Марией и Иосифом. Об этом сообщает «Би-би-си».

Профессор Кен Дарк из Университета Рединга провел 14 лет, изучая остатки жилища первого века под современным монастырем. По его словам, предположение о принадлежности этого дома семье Иисуса впервые было выдвинуто в 19 веке, однако в 1930-х годах эту идею отвергли.

Установлено, что древнее жилище находится под Византийской церковью, которая, в свою очередь, находится под современным монастырем сестер Назаретских. «Мы знаем из письменных свидетельств, что эта церковь была построена в византийский период на месте дома Иисуса и жилища, сохранившегося в его склепе», — заявил профессор.

Дарк идентифицировал дом как строение первого века нашей эры, выдолбленное в скалистом склоне холма. По мнению ученого, строитель жилища прекрасно разбирался в обработке камня — это то, чего и следовало ожидать от ремесленника, коим был Иосиф, отец Иисуса.

Хотя все эти факты и не доказывают напрямую, что дом действительно принадлежал Христу и его семье, Дарк полагает, что его предположения настолько точны, насколько это возможно для современной науки.