Раскрыта тайна древних наскальных рисунков

Ученые Университета Центрального Ланкашира в Великобритании выяснили, что древние люди выражали через наскальные рисунки свой галлюциногенный опыт. Хотя эта связь предполагалась, до сих пор не было весомых доказательств, что употребление галлюциногенных веществ племенами индейцев влияло на доисторическое искусство. Статья исследователей, в которой раскрывается тайна изобразительного искусства коренных народов Америки, опубликована в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Археологи обнаружили на потолке калифорнийской пещеры доисторические изображения растения дурмана Datura wrightii, которое исторически использовалось во время церемониальных обрядов как галлюциноген. Были также обнаружены биологические образцы с алкалоидами (скополамином и атропином) дурмана, которые употреблялись древними людьми во время ритуалов, проводившихся под наскальным рисунком. По мнению специалистов, сам рисунок был сделан не под воздействием растительных веществ, а выражал признательность коренных жителей Калифорнии священному цветку.

Как утверждают авторы статьи, открытие дает более глубокое понимание жизни коренных американских общин и их взаимоотношений с поздних доисторических времен вплоть до колониального периода. Галлюциногенные растения служили не только источником творческого вдохновения для древних людей, но и занимали центральное место в обрядах и формировании общинного строя.