Обнаружены древние святилища развитой цивилизации

Чилийские исследователи выяснили предназначение археологических комплексов Тулан-52 и Тулан-54, которые оказались неолитическими церемониальными центрами. Ранее считалось, что комплексы являлись временными поселениями полукочевых охотников-собирателей, однако новые результаты показали, что люди того времени имели сложные социальные связи. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

Каменные сооружения Тулан-54 и Тулан-52 расположены в пустыне Атакама в Чили. Раскопки обоих мест были завершены в 1985-м и 2015 году соответственно. Тулан-52 был построен примерно на пять тысяч лет позже, чем второй комплекс. Считается, что он, как и другое сооружение, служил поселением и местом проведения ритуальных обрядов для людей с 1110-900 годов до нашей эры до 550-360 годов до нашей эры.

В новом исследовании ученые пришли к выводу, что ни Тулан-54, ни Тулан-52 никогда не использовались для жизни, а были исключительно церемониальными центрами. Специалисты отмечают, что в комплексах было обнаружено много артефактов, использующихся для обрядов, однако никаких следов поселения выявлено не было. Например, археологи нашли позолоченные головы стервятников, ступки и шлифовальные плиты, которые использовались для приготовления пигментов и обработки растений, содержащих галлюциногены. Также были раскопаны останки более двух десятков детей.

По мнению ученых, между обоими комплексами имеются сходства, которые указывают на то, что при их строительстве применялись специфические методы, которые требовали участия множества людей. Кроме того, для создания Тулан-52 использовались животные семейства верблюдовые для транспортировки материала, в том числе металлов. Рабочие при этом снабжались пищей, полученной при выращивании культурных растений. Однако исследователи до сих пор не знают, какая цель была у ритуальных церемоний.

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