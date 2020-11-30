Девятилетний мальчик нашел бусину времен царя Навуходоносора

На Храмовой горе в Иерусалиме девятилетний мальчик нашел золотую бусину времен царя Навуходоносора. Ее возраст, по предварительным данным, оценивается в три тысячи лет. Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Элемент украшения, который он нашел, состоит из нескольких золотых шариков, собранных в форме цветка. Бусина хорошо сохранилась, поэтому археолог, которому показали находку, сначала счел ее современной.

Однако, проведя исследования, он понял, что элемент принадлежит к эпохе Первого Храма, то есть, его возраст оценивается в три тысячи лет. Отмечается, что в это время золото в чистом виде встречалось довольно редко, так как большинство золотых вещей включали в себя значительные примеси серебра.

Царь Навуходоносор II правил Вавилонией приблизительно в 634-562 годах до нашей эры. Он был известен как успешный завоеватель и политик. Кроме того, для своей жены Семирамиды он построил комплекс, известный ныне как Висячие сады Семирамиды, представляющие собой одно из Семи чудес света.