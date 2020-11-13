Найденным 400 лет назад мумиям провели компьютерную томографию

Мумиям, найденным в 1615 году, впервые провели компьютерную томографию. Выяснилось, что останки принадлежат мужчине 20 лет, женщине 30 лет и девушке-подростку от 17 до 19 лет. Об этом пишет PLOS ONE.

Отмечается, что тела были похоронены вместе с украшениями, монетами и драгоценностями. По данным исследователей, люди, которым принадлежали мумии, имели заболевания, из-за которых, предположительно, и скончались в молодом возрасте. Ученые приняли решение сделать томограмму, чтобы не повредить останки при вскрытии.

Их ценность состоит в том, что эти три мумии — единственные сохранившиеся «портретные мумии» из Саккары, древнеегипетского некрополя. Тела клали на доски, покрывали их саваном, а затем заливали гипсом и золотом. Получившийся саркофаг расписывали, изображая на нем портрет усопшего.

Согласно исследованию, по крайней мере одну мумию похоронили со всеми внутренними органами. Вместе с женщиной были погребены ее украшения, свидетельствующие о ее принадлежности к более высокому классу.

Ранее сообщалось, что ученые смогли воссоздать лицо древнеегипетского мальчика по его портрету, прикрепленному к крышке саркофага. Отмечается, что ребенок умер в возрасте трех-четырех лет, однако на изображении он был старше.