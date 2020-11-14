В Египте обнаружили крупное захоронение возрастом около 2500 лет

В Египте обнаружили крупное захоронение, в котором оказалось более сотни неповрежденных саркофагов. По мнению специалистов, возраст находок насчитывает около 2500 лет, сообщает телеканал France 24.

По официальной версии, находка датируется поздним периодом истории Древнего Египта (664–332 годы до н. э.). Археологи полагают, что в саркофагах захоронены представители знати, занимавшие высшие должности. Открыв один из гробов, специалисты обнаружили мумию, завернутую в украшенную иероглифами ткань. Захоронение было обнаружено в трех шахтах, расположенных на глубине в 12 метров в некрополе Саккара к югу от Каира.

Как уточняет France 24, в Саккаре находится более десятка пирамид, древних монастырей и мест, где раньше хоронили животных. Обширный некрополь древней египетской столицы Мемфис внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Ранее сообщалось, что найденным 400 лет назад мумиям провели компьютерную томографию. Выяснилось, что останки принадлежат мужчине 20 лет, женщине 30 лет и девушке-подростку от 17 до 19 лет.