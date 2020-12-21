Школьника-гея отстранили от занятий из-за накрашенных ногтей

Студента-гея средней школы отстранили от занятий из-за несоответствующего дресс-коду внешнего вида. Соответствующий материал публикует Lad Bible.

Тревора Уилкинсона (Trevor Wilkinson) не допустили к лекциям в средней школе Clyde в Техасе из-за того, что он появился с накрашенными ногтями. После инцидента 17-летний парень выступил с речью перед школьным советом, чтобы отстоять свою позицию. Герой материала назвал себя «гордым гомосексуальным мужчиной» и заявил, что вопрос его отстранения от занятий касается дискриминационной и сексистской политики учебного заведения, которую необходимо изменить.

По его словам, руководству школы следует иначе взглянуть на гендерные нормы, навязанные обществом. «Почему мне вредно наносить лак для ногтей? Если это не вредно для девочек, то почему это вредно для мужчин? Предполагается, что мы все равны. Почему мы должны подавлять свободу самовыражения?» — высказался студент.

Ролик с выступлением Уилкинсона стал вирусным, в результате чего петиция, которую он создал, собрала более 360 тысяч подписей.

В ответ на речь студента представитель школы Кенни Берри (Kenny Berry) подчеркнул, что изменения в дресс-коде будут рассмотрены и введены после ежегодной проверки школы. До этого времени заведение гарантировало, что ни один из учащихся не подвергнется дискриминации или несправедливости.

В ноябре российские мужчины-знаменитости пришли на премию GQ с накрашенными ногтями. Например, рэпер Алишер Валеев, который прославился под псевдонимом Моргенштерн, вышел в свет в смокинге, черной рубашке и с ногтями такого же цвета. Его запечатлели вместе с блогером Даней Милохиным, который нанес на ногти черно-белый рисунок в виде улыбающихся лиц.