Эксперт назвал способ повысить лимит выдачи наличных с карты

Лимит выдачи наличных с карты устанавливает сам банк в рамках того тарифа, по которому обслуживается карта. Чем выше статус карты, тем больше лимит снятия денег. Способ его повысить в интервью с агентством «Прайм» назвал эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский.

«Ограничение суммы снятия наличных — это строго показатель взаимоотношений между банком и клиентом. Ограничения ставятся и на беспроцентное снятие в банкоматах других банков, и они также зависят от статуса клиента», — объяснил он. Повысить лимит можно за отдельную комиссию по просьбе клиента.

Заказывать выдачу крупной суммы наличных эксперт советует заранее. Таким образом, до момента выдачи она будет заморожена на счете. Кроме того, можно самостоятельно устанавливать лимиты трат или выдачи наличных по карте.

В ноябре Центробанк рекомендовал банкам ограничить максимальную сумму снятия наличных с карт на кассах магазинов. Лимит по обналичиванию пластиковых карт составит пять тысяч рублей в день и 30 тысяч в месяц.