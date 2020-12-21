«Роснефть» представила климатические цели развития до 2035 года

Совет директоров «Роснефти» рассмотрел «План по углеродному менеджменту компании до 2035 года». Этот документ станет основой экологической повестки «Роснефти» в контексте низкоуглеродного развития экономики, включая управление климатическим рисками и определений возможностей, связанных с будущим спросом на энергию. Об этом говорится в сообщении компании.

Согласно плану, одним из ключевых направлений деятельности компании станет сокращение интенсивности выбросов в разведке и добыче на 30 процентов к 2035 году и предотвращение выбросов парниковых газов в объеме 20 миллионов тонн CO2-эквивалента. Также будет продолжена реализация программы энергосбережения и утилизации попутного нефтяного газа, целью которой является достижение нулевого сжигания ПНГ. При этом «Роснефть» планирует увеличить долю газа в общем портфеле компании до более чем 25 процентов.

Еще одним ключевым направлением станет оптимизация выбросов от электрогенерацииВ рамках этого направления будет рассматриваться возможность замещения электроэнергии традиционных ТЭЦ на электроэнергию, выработанную с использованием низкоуглеродных и возобновляемых источников энергии.

Кроме того, благодаря использованию подземных хранилищ и собственных выработанных месторождений для проектов улавливания и хранения CO2 - CCUS (carbon capture, utilization and storage) компания сможет использовать эту инфраструктуру для улавливания, а также реализовывать меры по всей цепочке CCUS, включая химическую нейтрализацию, транспортировку и хранение углерода.

План также предусматривает реализацию мер по снижению выбросов метана – газа с многократно более высоким потенциалом воздействия на климат, чем углекислый газ. С 2019 года НК реализует комплексную программу усовершенствования производственных процессов и инициатив по сокращению выбросов метана. Расширение этой программы, а также внедрение инновационных технологий: беспилотных летательных аппаратов, лазерных и тепловизионных приборов сканирования, ультразвуковых детекторов, будут способствовать снижению интенсивности выбросов метана до менее 0,25 процента.

Еще одним важным аспектом снижения углеродного следа является механизм природного поглощения. В среднем «Роснефть» высаживает более миллиона деревьев в год, что уже сейчас вносит значительный вклад в поглощение выбросов парниковых газов лесами. К 2035 году компания ставит перед собой еще более масштабную цель, которая будет включать раскрытие потенциала поглощающей способности лесов в России и развитие масштабной программы по лесонасаждению и поддержанию лесных экосистем для компенсации выбросов.

«"Роснефть" занимает уникальную позицию в поставках углеводородов с низким углеродным следом для удовлетворения растущего мирового спроса на энергоресурсы. Будучи одним из лидеров мировой энергетики, располагая обширной и эффективной ресурсной базой и занимая стратегическое положение на мировом рынке углеводородов, компания ставит цель к 2035 году снизить выбросы парниковых газов и производить больше энергии с меньшим воздействием на климат и окружающую среду», - прокомментировал «План по углеродному менеджменту до 2035 года» председатель правления и главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин.