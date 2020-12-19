Проекты молодых специалистов «Роснефти» рекомендуют к внедрению в производство

Разработанные молодыми специалистами «Роснефти» 89 проектов будут рекомендованы к внедрению в производство на объектах компании. Об этом говорится в сообщении НК.

Свои изобретения молодые люди защитили в рамках XV Межрегиональной научно-технической конференции молодых специалистов «Роснефти». Проекты, содержащие нестандартные идеи и смелые решения, охватывают все сферы деятельности компании: добыча и сервис, нефтегазопереработка и нефтегазохимия, нефтепродуктообеспечение, наука, судостроение и судоремонт. За победу боролись молодые специалисты с опытом работы от 1 до 3 лет.

«Это мероприятие проводится не просто как соревнование красивых и смелых идей, а как платформа для развития молодых специалистов. Им предоставляется возможность реализовать – довести до логического результата – свой проект. Где результат - конкретные достижения Компании», сказал на закрытии конференции директор департамента научно-технического развития и инноваций «Роснефти» Александр Пашали.

В финальном этапе конференции приняли участие 395 человек. Победителями, призерами и номинантами стали 97 молодых людей. Работы оценивало компетентное жюри из 83 руководителей и экспертов центрального аппарата компании во главе с вице-президентом по информатизации, инновациям и локализации А.Н. Шишкиным. На рассмотрение жюри представлено 319 проектов.

В этом году МНТК прошла в онлайн-формате. И это обеспечило дополнительные возможности для всех заинтересованных людей. Общества в этом году получили доступ к 319 работам участников конференции всех 16 секций, размещенным на корпоративном портале, вместо обычных 20-30 в одной секции. Традиционные 2 офлайн-дня преобразовались в 33 дня активной работы в самых разных форматах.

«Нам нужна талантливая молодежь, способная генерировать свежие идеи, создавать и внедрять новые технологии, работать на современном оборудовании», - отметил первый вице-президент НК «Роснефть» Дидье Касимиро на открытии Конференции 17 ноября 2020 года.

Компания ежегодно проводит научно-технические конференции с целью развивать профессиональные компетенции молодых специалистов, повышать их мотивацию к решению современных производственных задач, вовлекать в инновационную исследовательскую и проектную деятельность, а также выявлять поощрять молодежь с высоким потенциалом. Проекты молодых специалистов, отобранные по итогам конференции в 2018 году, год спустя принесли «Роснефти» экономический эффект в размере 275 миллионов рублей.