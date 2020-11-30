Rosneft Proppant Check Challenge стал рекордным ИТ-соревнованием в отрасли

В завершающем этапе ИТ-марафона Rosneft Proppant Check Challenge (RPCC) приняли участие представители 28 стран и 35 вузов мира, что стало абсолютным рекордом для ИТ-соревнований российской нефтегазовой отрасли. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе компании «Роснефть».

В ходе хакатона, который продолжался два с половиной месяца, 942 конкурсанта (822 команды) по серии фотографий определяли линейные размеры и количество зерен пропанта. В финал RPCC вышли 10 команд, которые представили экспертам компании «Роснефть» лучшие решения задачи для персонального компьютера, и 3 команды с лучшими решениями для мобильных телефонов.

Призовые места за решения основного трека заняли команды «Randomseed19» и «Andruhn» из Москвы и нижегородская «Vzaguski». Командой, подготовившей лучшее решение мобильного трека, стала «Artem Voronov» из Москвы. Номинация «Лучшая презентация» была присуждена команде «Ne_beite» (Иннополис).

Организаторы поздравили победителей RPCC и двух предыдущих хакатонов Марафона «Роснефти» — «Хакатона трех городов» и хакатона для программистов-робототехников. Помимо денежного вознаграждения талантливую молодежь ждут предложения о трудоустройстве, а также возможность принять участие в масштабных технологических проектах компании.

Победители ИТ-марафона «Роснефти» совместно с организатором соревнований «РН-БашНИПИнефть» (научный институт компании «Роснефть») разработали прототип уникального мобильного приложения для экспресс-анализа размера и количества зерен пропанта по снимку смартфона, который позволяет совершать автоматическую проверку соответствия пропанта заявленным характеристикам (с отображением отклонений), формировать отчетную форму и делиться результатами экспресс-анализа с контактами из телефонной книги смартфона. Прототип приложения не требует подключения к интернету и работает автономно, что также является значимым достоинством разработки — на большинстве нефтегазовых месторождений не всегда есть устойчивая интернет-связь.

Представленный в финале ИТ-марафона «Роснефти» прототип мобильного приложения будет дорабатываться специалистами «РН-БашНИПИнефть» и в ближайшей перспективе синхронизироваться с корпоративным программным комплексом «РН-ГРИД» — симулятором, точно описывающим сложную геометрию трещины, возникающую в породе при проведении ГРП. Синхронизация «РН-ГРИД» и финальной версии мобильного приложения позволит повысить эффективность операций ГРП, которых в Компании ежегодно проводится более 10 тысяч в год.

«В этом году в условиях пандемии мы впервые провели все соревнования в онлайн-формате, оперативно среагировав и приняв вызовы современных реалий. Неоспоримым плюсом онлайн-формата стало отсутствие географических границ, соблюдение норм безопасности при проведении мероприятий, возможность следить за трансляциями хакатонов удаленно, — отметил заместитель генерального директора по технологическому развитию и инновациям ООО «РН-БашНИПИнефть» Максим Волков. — Все это, безусловно, привлекло к марафону большее количество участников и зрителей. Наши соревнования — это уникальная практика, где на важные производственные задачи предлагают свои ИТ-решения молодые разработчики. Лучшие решения Компания интегрирует в функционал продуктов корпоративной линейки наукоемкого инженерного программного обеспечения, а самые талантливые разработчики будут приглашены работать в компанию и стать частью нашей команды»!

«Я об ИТ-марафоне узнал из телеграм-группы. Мне, как человеку, который ранее практически не занимался Computer Vision (тем более классическим), было довольно сложно, но интересно. Так как в команде я один, и взаимодействие было только с самим собой, тут главное было — заставить или замотивировать себя что-то делать. У меня получилось», — подчеркнул лидер команды «Randomseed19», занявшей первое место за решение ПК, Александр Шатилов.

Пропант — особо прочный гранулированный материал, используемый при гидравлическом разрыве пласта (ГРП) — ключевой технологии обеспечения и интенсификации добычи нефти как на традиционных коллекторах, так и на месторождениях с трудноизвлекаемыми запасами. Для успеха операции ГРП, к пропанту предъявляются высокие требования по размеру гранул, который должен находиться в строго определенном диапазоне. Кроме того, часто возникает потребность в оперативной проверке размера гранул пропанта прямо в полевых условиях, при этом лаборатории, в которых можно провести такую проверку, находятся далеко от месторождения.