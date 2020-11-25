Сечин доложил Путину о ходе реализации проектов «Роснефти»

Принятие закона, который создал инвестиционные льготы для проекта «Восток Ойл», осуществляемый компанией «Роснефть», позволил создать эффективную экономическую модель и началась практическая реализация инициативы. Об этом глава «Роснефти» Игорь Сечин доложил президенту Владимиру Путину во время состоявшейся рабочей встречи.

«Эта область, где развивается проект, — от Красноярска на север порядка 2,5 тысячи километров — вся эта зона и есть, по сути, область нашей работы. Сегодня в соответствии с графиком ведутся поисково-разведочные работы по подготовке ресурсной базы, по ее развитию. Определены места для размещения первоочередных кустовых площадок, их на первом этапе реализации будет до 150. Также готовится площадка для установок сбора и подготовки нефти, — подчеркнул глава компании. — Завершены проектно-изыскательские работы по строительству магистрального трубопровода – 770 километров– и порта Север».

В первую очередь проект позволит обеспечить добычу, транспортировку и перевалку до 50 миллионов тонн нефти в год; вторая очередь — до 100 миллионов тонн, отметил Игорь Сечин.

Инфраструктура проекта также включает в себя строительство [объектов] энергетики общей мощностью 2,5 тысячи гигаватт, более 3,5 тысячи километров электросетей для обеспечения энергопотребностей проекта. «Мы уже заключили контракт на строительство энергетики под ключ с компанией «Интер РАО» — как по объектам электрогенерации, так и по объектам электросетевого хозяйства», — добавил руководитель компании.

Проект будет генерировать огромную синергию для промышленности России. Для организации поставок нефти проекта «Роснефть» уже разместила заказ на танкеры высокого ледового класса Arc7, в количестве десяти штук. Всего же обслуживать этот проект будут 50 судов разных типов: как портовые суда, суда обеспечения, так и большие танкеры, и даже газовозы.

В интересах «Восток Ойл» был подписан долгосрочный контракт на поставку до 100 буровых установок российского производства. Станки оснащены современной системой геопозиционирования и геонавигации с привязкой к определенной точке бурения, на гидравлической платформе, что повышает точность бурения, скорость, эффективность, снижает аварийность при бурении.

«Применена блочно-модульная конструкция буровой установки. Наряду с компактными размерами она почти в два раза меньше обычной, поэтому капитальные затраты на создание куста будут ниже процентов на 30, и исполнена в арктическом варианте, двухэтажная, защищенная от ветра. Мы ее уже испытали на бурении 31-й скважины на Западно-Иркинском участке, — отметил Игорь Сечин. — Провели переговоры с "КамАЗом". Мы продлеваем долгосрочный контракт по поставке, который у нас с «КамАЗом» уже существует, на дополнительную технику. На первом этапе речь идет о 2,5 тыс. единиц автотехники, специальной техники, крановой, а в дальнейшем общий объём может увеличиться до шести тысяч машин. Важным элементом нашего договора является организация специализированных сервисных центров на местах работы техники, для нас это очень важно».

С руководителем «Ростеха» Сергеем Чемезовым была обсуждена возможность поставки вертолетной техники для обеспечения транспортом проекта. С учетом имеющегося уже парка речь идет на первом этапе о 50 новых машинах. «В целом нам надо будет поставить шесть миллионов тонн труб различных диаметров как для магистральных трубопроводов, так и для внутрипромысловых, а также буровых труб, обсадных. Это даст дополнительную нагрузку для наших металлургов, для производителей трубной продукции на 20 процентов плюсом», — подчеркнул Игорь Сечин.

По словам главы «Роснефти», проект предусматривает создание десятков тысяч дополнительных рабочих мест. Для обустройства месторождения потребуется привлечь более 400 тысяч человек, из них порядка 130 тысяч — сотрудники и подрядчики компании, и те новые рабочие места, которые будут создаваться вокруг проекта. «15 промысловых городков, поселков будет создано, в которых будет обеспечена жизнедеятельность наших вахтовиков», — добавил Игорь Сечин.

«Для своевременной реализации проекта, мы имеем в виду те задачи, которые ставятся по загрузке Севморпути, к 2024 году мы обязались поставить до 30 миллионов тонн уже в направлении Северного морского пути через бухту Север. Поэтому важное значение имеет доступность кредитных ресурсов для подрядчиков, не для нас, а для наших подрядчиков, для производителей оборудования, которым требуются оборотные средства для начала работы», — рассказал главе государства глава «Роснефти».

Также в ходе встречи Игорь Сечин рассказал и о ходе строительства судостроительного комплекса «Звезда». На сегодняшний день это самая современная и большая верфь в России, отметил он. Завершено строительство и пусконаладочные работы на сухом доке комплекса, который имеет уникальные размеры: 485 метров на 114 и глубиной 14 метров.

«На текущий момент выполнено бетонирование стен, днища дока, заканчивается работа по устройству сервисной галереи. Смонтирован по бортам сухого дока уникальный кран «Голиаф», он второй уже на верфи, грузоподъемностью 1200 тонн. Изготовлены и доставлены башенные краны, поставлен на штатное место батопорт, который применяется для вывода на воду уже построенных корпусов, — подчеркнул Игорь Сечин. — Строительство новых объектов верфи ведётся параллельно с производственной деятельностью. В настоящее время на верфи 53 заказа в работе находятся. И важно отметить, что вокруг самой верфи создан целый кластер высокотехнологичных производств самого передового оборудования. Вы посещали, знаете, это и винторулевые колонки, и система динамического позиционирования, и другие».

По словам Игоря Сечина идут работы по выполнению поручения президента обеспечить комплекс «Звезда» стальным листом. Подобрана площадка в бухте Суходол, вблизи бухты Большой Камень, где расположена «Звезда». «Проработано технико-экономическое обоснование, выполнено одной из крупнейших компаний МСС International Incorporation, и сделан вывод о целесообразности строительства такого предприятия в этой зоне в связи с отсутствием наших производственных мощностей такого профиля, — продолжил Игорь Сечин. — Будет построен новый металлургический завод производительностью 1,5 миллиона тонн, с учетом того, что порядка 330–350 сама верфь будет перерабатывать, и новые потребители в регионе также могут воспользоваться этими мощностями. Будет производиться стальной лист и трубная продукция».

«Предварительная стоимость этого проекта, Владимир Владимирович, примерно 2,2 миллиарда долларов. Такой расчет сделан разработчиком», — завершил Игорь Сечин.