«Роснефть» обеспечит экологическое лидерство за счет новых разработок

Разработки «Роснефти» востребованы прямо здесь и сейчас в рамках проекта «Восток Ойл» — пожалуй, беспрецедентного по значению не только для российской экономики, но и для глобальной нефтяной отрасли. Об этом заявил вице-президент по информатизации, инновациям и локализации компании «Роснефть», куратор крупнейшего в Европе научного центра Андрей Шишкин в интервью «Российской газете».

«Речь, напомню, о добыче углеводородов в районах Крайнего Севера. Подтвержденная ресурсная база там порядка 6 миллиардов тонн. Транспортировать сырье "Восток Ойла" будем по Северному морском пути и в Европу, и в Азию. Причем на судах, которые строим на Дальнем Востоке на первой в России верфи тяжелого гражданского судостроения "Звезда". Это еще один наш высокотехнологичный проект — "Роснефть" возглавляет консорциум инвесторов и мы же обеспечили пилотную загрузку "Звезды"», — отметил Андрей Шишкин.

Для этих судов «Роснефть» делает еще один уникальный для России продукт — винто-рулевые колонки высокого ледового класса, которые серийно выпускает наш собственный завод в составе судостроительного кластера «Звезда». По инициативе компании в 2015 году была начата разработка первого в стране винто-рулевого комплекса такого класса мощности и прочности, а на сегодняшний день «Роснефть» уже имеет линейку колонок мощностью 7,5 и 15 мегаватт и собирается развивать эту серию дальше с перспективой разработки мощностного ряда оборудования до 21 мегаватт. Данной технологией владеют только две мировые компании, одна из которых — «Роснефть». Еще недавно ВРК компании были на стадии научных и исследовательских работ, а сегодня находят промышленное применение, подчеркнул Андрей Шишкин.

«Отдельно следует отметить уникальную электротехническую разработку нашей компании — систему компенсации перепадов напряжения, предназначенную для обеспечения надежности непрерывных технологических процессов при кратковременных возмущениях в электрической системе, — рассказал Андрей Шишкин. — Вместо традиционных решений с применением аккумуляторов, здесь, в качестве накопителей энергии, используются суперконденсаторы, позволяющие снизить совокупную стоимость владения и повысить отказоустойчивость оборудования. На сегодняшний день пройдены успешные испытания макетного образца системы, где нам удалось достичь более высоких параметров работы, чем мы предполагали изначально. При этом наша разработка крайне актуальна не только для нефтегазовой отрасли, но и для любых видов промышленности, где требуется обеспечить бесперебойное электроснабжение технологических процессов, таких как металлургия или фарминдустрия».

Большинство энергетических прогнозов, даже предполагая значительный рост возобновляемой энергии в течение ближайших 20-30 лет, исходят из того, что в одиночку альтернативные источники не смогут удовлетворить спрос на энергоносители, уверен топ-менеджер компании.

«Хотя бы потому, что это очень дорого, а в некоторых регионах мира вообще невозможно, даже в силу природных условий. Ну и, конечно, нефтяная отрасль не будет «сложа руки» наблюдать, как ее обходят конкуренты, нефть и газ это не только топливо, это также новые материалы, реагенты и продукты, — убежден Андрей Шишкин. — Я уже говорил, что мы сегодня на переднем крае разработки новых технологий и один из безусловных трендов, подхваченных ведущими корпорациями нефтяного сектора, как раз на экологичность. Интенсивность парниковых выбросов «Роснефти» уже сейчас одна из самых низких в нефтегазовой отрасли. За последние годы нам удалось избежать выбросов в размере более 3,1 миллиона тонн СО2-эквивалента. И это прямая заслуга инноваций. За последние пять лет «зеленые» инвестиции Компании превысили 4 миллиардов долларов. Мы модернизируем нефтеперерабатывающие заводы, наращиваем производство чистых видов топлива, увеличивает долю добычи газа. И наша стратегическая цель — упрочить экологическое лидерство за счет новых разработок».