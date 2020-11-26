«Роснефть» составит план по углеродному менеджменту до 2035 года

Компания «Роснефть» ведет подготовку проекта плана по углеродному менеджменту до 2035 года в рамках своей деятельности в области устойчивого развития. Об этом сообщил представитель компании, выступая на круглом столе ТАСС «Социальная ответственность бизнеса: инвестиции и коммуникации». Реализация плана позволит сохранить лидирующие позиции в отрасли в период энергетического перехода, заявили ТАСС в компании.

«Ведется подготовка плана по углеродному менеджменту до 2035 года, реализация которого позволит сохранить лидирующие позиции компании в отрасли в период энергетического перехода», — отметил представитель компании.

Подход к вопросам ESG (Environmental, Social and Governance) закреплен действующими корпоративными программами «Роснефти». Так, например, на финансирование социальной сферы в 2019 году компания направила 45 миллиардов рублей, а зеленые инвестиции «Роснефти» за период 2018-2022 года достигнут 300 миллиардов рублей.

Тематика ESG интегрирована в систему корпоративного управления «Роснефти», компания уже вошла в ряд рейтингов по устойчивому развитию. По результатам рейтинга Bloomberg и Refitiv в отношении прозрачности раскрытия ESG информации «Роснефть» — среди лидеров мировой нефтегазовой отрасли. Компания также стала лучшей российской нефтегазовой компанией в международном рейтинге CDP в категориях «климат» и «водные ресурсы».

Деятельность компаний в области устойчивого развития и социальной ответственности сейчас является важным критерием для инвесторов, тренд на такие проекты дошел и до России. «В последнее время ESG стало чуть ли не определяющим в поведении инвесторов, растут фонды, которые инвестируют по принципам ESG. Мы видим, что этот тренд доходит и до России, и как раз "Роснефть" старается в своих практиках реализовать наиболее передовые принципы, в частности в вопросах экологии и охраны труда», — отметил инвестиционный стратег управляющей компании «Арикапитал» Сергей Суверов.

Обсуждая ESG (Environmental, Social, Governance) инвестирование, говорить надо не только о достижениях и возможностях. Говорить надо также о рисках. В данном случае речь идет очевидно о смене повестки и бизнес-среды, отметил доцент Финансового университета при правительстве России Леонид Крутаков.

«Достижений (впрочем, как и проблем) вполне достаточно, как здесь говорилось. Безусловно одним из лидеров на сегодня в России по повестке ESG-инвестирования (или в области КСО — корпоративная социальная ответственность) является "Роснефть". Это и антикарбоновые программы компании, это и качество менеджмента, и многочисленные исследовательские программы в области изучения Арктики и ее эко-сферы, — считает Леонид Крутаков. — Не умаляя заслуги других отечественных компаний, хочу только отметить, что подтверждением лидерства «Роснефти» на этом направлении являются присвоенные ей международные статусы и рейтинги».

Эксперт напомнил, что «Роснефть» входит в число лидеров среди глобальных нефтегазовых компаний, принимающих участие в международном климатическом рейтинге CDP (Carbon Disclosure Project). Компании присвоен самый высокий среди российских нефтегазовых компаний и на два уровня превышающий среднеевропейский рейтинг.

Корпоративное управление «Роснефти» и реализация инициатив по сокращению выбросов парниковых газов CDP оценила по наивысшей шкале «А», подчеркнул Леонид Крутаков. Показатель компании в рейтинге CDP по категории «водные ресурсы» самый высокий среди российских компаний, на два уровня превышает средний рейтинг европейских участников.

В международном биржевом индексе FTSE4Good Emerging Markets по показателям в области устойчивого развития «Роснефть» опережает большую часть (83 процента) участников рейтинга международной нефтегазовой отрасли ICB supersector. По словам эксперта, в рамках климатической инициативы TPI, созданной на базе Лондонской школы экономики и политических наук, в категории «Качество менеджмента» рейтинг «Роснефти» оценен в 3 балла (из 4).