Новые выпуски облигаций «Роснефти» заместят истекающие по сделкам РЕПО

Новые выпуски облигаций «Роснефти» (MOEX: ROSN), размещаемые в рамках зарегистрированной Мосбиржей программы бондов объемом до 800 миллиардов рублей включительно, заместят истекающие выпуски, задействованные по сделкам РЕПО. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Размещение двух новых выпусков облигаций ПАО "НК "Роснефть" общим номиналом 800 миллиардов рублей осуществляется с целью планового замещения используемых в качестве обеспечения по действующим сделкам РЕПО выпусков облигаций компании серии БО-15 — БО-26, срок погашения по которым наступает в декабре 2020 года — феврале 2021 года. Данное размещение носит исключительно технический характер и не повлечет увеличения как размеров общего и чистого долга, так и его стоимости. Компания проводит системную работу по оптимизации условий долгового портфеля, в том числе с учетом сокращения Банком России ключевой ставки, которая за текущий год была снижена 4 раза: в 6,25 процента до 4,25 процента годовых», — пояснил «Интерфаксу» представитель компании «Роснефть».

Облигации серий БО-15 — БО-17 и БО-24 общим объемом 400 миллиардов рублей были размещены в декабре 2014 года сроком на 6 лет (погашение 3 декабря 2020 года) по ставке 11,9 процента годовых. Ставка текущего купона по выпускам — 7,85 процента годовых.

Бонды серий БО-18 — Б0-23 и БО-25 — Б0-26 общим объемом 400 миллиардов рублей были размещены в январе 2015 года сроком на 6 лет (погашение 18 января 2021 года) по ставке 11,9 процента годовых. Ставка текущего купона всех выпусков — 6,3 процента годовых.

Как сообщалось, Московская биржа (MOEX: MOEX) 17 ноября зарегистрировала программу облигаций «Роснефти» серии 003Р объемом до 800 миллиардов рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. В рамках бессрочной программы облигации смогут размещаться на срок до 10 лет.

Это уже третья программа бондов компании. Первая, зарегистрированная Московской биржей в декабре 2016 года объемом 1 триллион 71 миллиард рублей, полностью реализована. В рамках второй программы, зарегистрированной Мосбиржей в ноябре 2017 года объемом 1 триллион 300 миллиардов рублей размещены бумаги на 795 миллиардов рублей.

В настоящее время в обращении находится 44 выпуска биржевых облигаций компании на 2 триллиона 966 миллиардов рублей и семь выпусков классических облигаций на 90 миллиардов рублей.