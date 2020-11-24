«Роснефть» взяла курс на тотальную цифровизацию бизнеса компании

Среди стратегических целей компании «Роснефть» — цифровизация по всему периметру бизнеса. Об этом заявил вице-президент по информатизации, инновациям и локализации компании «Роснефть», куратор крупнейшего в Европе научного центра Андрей Шишкин в интервью «Российской газете».

«Многие процессы, которыми еще несколько лет назад на местах управляли сотни людей, мы теперь здесь и сейчас контролируем из единого центра, — отметил Андрей Шишкин. — В прошлом году мы запустили в эксплуатацию "цифровое месторождение" на базе Илишевского месторождения "Башнефти". В "цифру" переведены скважины, трубопроводы, система подготовки нефти, объекты энергетики, впервые в отрасли полностью охвачены все основные процессы нефтедобычи и логистики. С этих цифровых двойников тысячи датчиков в режиме онлайн выдают подробную информацию геологам, технологам и за счет быстрых решений повышается энергоэффективность процессов добычи, снижаются логистические издержки. Только в рамках "Башнефти" такая оптимизация производства — это дополнительно миллион тонн нефти, экономический эффект — порядка миллиарда рублей в год. Конечно, мы будем переносить этот опыт на все месторождения "Роснефти"».

«Роснефть» имеет самый крупную в Европе научную базу, в которую входят 29 научно-исследовательских и проектных институтов, с общей численностью сотрудников более 17 тысяч человек. «Только в прошлом году эффект от внедрения различных инноваций превысил 11 миллиардов рублей. Наши разработки позволяют не только модернизировать нефтегазовую отрасль, но и дают мощный стимул развитию смежных отраслей. Есть мнение, и я лично его разделяю, что в 21 веке именно нефтяная отрасль по ряду причин, в том числе в связи с необходимостью разработки труднодоступных запасов углеводородов, должна стать и создателем, и важнейшим потребителем высоких технологий», — подчеркнул Андрей Шишкин.

Андрей Шишкин напомнил, что государство — основной акционер «Роснефти», поэтому принимая решения, руководство компании всегда ориентируется не только на рыночную прибыль, но и на социально-экономические эффекты от того или иного научного проекта.

В рамках реализации цифровой стратегии в 2017 году «Роснефть» создала первый в Евразии промышленный симулятор гидравлического разрыва пласта (ГРП) «РН-ГРИД». «Мы стремимся обеспечить технологическую независимость компании в области компьютерного моделирования, необходимого при использовании сложных технологий бурения, таких как гидроразрыв пласта. По сути, "Роснефть" сработала на опережение, создав собственное программное обеспечение еще до введения санкционных барьеров, ограничивших продажи ПО. Из российских компаний сегодня только "Роснефть" имеет в своем распоряжении, собственный программный продукт для полного цикла проектирования операций гидроразрыва», — отметил Андрей Шишкин.

По мнению Андрея Шишкина, «РН-ГРИД» — ноу-хау в области высокопроизводительных вычислений, позволившее сделать отечественный симулятор одним из самых быстрых в мире. Это уже оценили нефтегазовые и нефтесервисные компании, в том числе и за границей. На данный момент реализовано более 200 коммерческих лицензий, на стадии заключения контракты еще на 50 лицензий. «Есть у нас еще один продукт, который во многом соответствует ожиданиям цифровой эпохи. Это — прототип программного комплекса для геологического моделирования "РН-ГЕОСИМ", использующий передовые информационные технологии искусственного интеллекта», — добавил топ-менеджер компании.