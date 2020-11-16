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«Роснефть» и лицей «Сириус» объявили набор в программу «Роснефть-классов»

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Фото: пресс-служба «Роснефть»

В дистанционном формате началась подача заявок на участие в партнерской образовательной программе для одаренных учащихся «Роснефть-классов». Она продлится две недели, в течение которых любой из учеников 10-11 «Роснефть-классов» из разных регионов страны может испытать свои силы и выиграть право участия в суперфинале программы, который состоится в январе-феврале 2021года. Об этом говорится в сообщении «Роснефти».

Программа реализуется в рамках соглашения о сотрудничестве между НК «Роснефть» и Образовательным Фондом «Талант и успех». Сотрудничество соответствует корпоративной стратегии «Роснефть-2022», предусматривающей поддержку государственной политики в сфере образования и развития кадрового потенциала компании.

Программа ориентирована на развитие практико-ориентированного мышления одаренной молодежи из регионов производственной деятельности компании и практическое применение новых знаний и навыков при решении задач, актуальных для нефтегазовой индустрии.

Дистанционная программа состоит из 7 учебных модулей, специально разработанных для «Роснефть-классов» экспертами лицея «Сириус» и Корпоративного научно-проектного комплекса компании «Роснефть». Среди них: основы нефтегазового дела; IT-технологии (актуальные тенденции внедрения в производство нефтегазовой отрасли, инструменты графического проектирования в AR и VR проектах); инжиниринг (прототипирование и 3Dмоделирование, технологии робототехнических систем).

По завершению обучения участникам предстоит пройти итоговое тестирование, которое определит 108 суперфиналистов программы. Из них сформируют проектные команды — 18 команд по 6 человек. Команды будут работать над реализацией проектов с применением технологий дополненной реальности и решением задач в передовых отраслях науки совместно с ведущими педагогами, и экспертами ОГ компании, научатся основам цифрового проектирования и производства, программирования микроконтроллеров, пройдут тренинги по soft skills, посетят мастер-классы.

Суперфиналисты примут участие в создании зала виртуального музея, посвященного истории развития нефтегазовой отрасли, в VR лабораториуме. По итогам программы участники презентуют собственные инженерно-технические проекты в сферах, которые относятся к приоритетным направлениям деятельности НК «Роснефть», освоят различные подходы к решению задач, улучшат свои навыки командной работы, получат опыт работы на современном высокотехнологичном оборудовании.

к настоящее время при поддержке компании в 57 городах и поселках страны (27 субъектов Российской Федерации) в 64 школах открыты и успешно действуют 122 «Роснефть-класса», в них учатся 2 776 школьников.

Обучение в «Роснефть-классах» осуществляется по программам с углубленным изучением профильных предметов (математика, физика, химия, информатика) с привлечением ведущих преподавателей региональных вузов-партнеров компании.
Ежегодно 95 процентов выпускников «Роснефть-классов» поступают в лучшие вузы страны. Из них около 60 процентов — в вузы на профильные для Компании направления подготовки. В период обучения в вузах «Роснефть» поддерживает лучших студентов через систему корпоративных стипендий, обеспечение прохождения производственной и преддипломной практик на предприятиях «Роснефти».

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«Роснефть» и лицей «Сириус» объявили набор в программу «Роснефть-классов»
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