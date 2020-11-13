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«Роснефть» за 9 месяцев сохранила лидерство в добыче жидких углеводородов

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Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

По итогам девяти месяцев объем добычи жидких углеводородов крупнейшей российской нефтяной компании «Роснефть» составил 4,19 миллиона баррелей в сутки, в третьем квартале этот показатель достиг 3,91 миллиона баррелей в сутки, говорится в пресс-релизе компании по итогам производственной отчетности.

Влияние на показатель оказало исполнение компанией обязательств в рамках действующего с апреля 2020 года соглашения ОПЕК+ и последствия пандемии COVID-19. По показателю уровня добычи жидких углеводородов «Роснефть» сохраняет лидирующие позиции в мире, обгоняя ExxonMobil, Chevron, Shell, BP, Equinor, Petrobras, PetroChina и других. При этом динамика добычи углеводородов «Роснефти» в третьем квартале почти на 25 процентов выше, чем средняя по рынку.

Для обеспечения выполнения обязательств в рамках нового соглашения ОПЕК+ «Роснефть» использует инструменты, успешно зарекомендовавшие себя в предыдущие периоды сокращения добычи. Эта стратегия позволяет компании гибко управлять производственным потенциалом и наращивать добычу в минимальные сроки, в случае необходимости. Так, после смягчения ограничений в рамках соглашения ОПЕК+ «Роснефть» оперативно восстановила часть производственных объемов, увеличив среднесуточную добычу уже в первых числах августа более, чем на 6 процентов по сравнению с июлем.

Добыча газа «Роснефти» в январе-сентябре составила 46,75 миллиарда кубических метров, что является одним из лучших показателей среди российских независимых производителей газа.

В результате добыча углеводородов компании в январе-сентябре составила 5,23 миллиона бареллей нефтяного эквивалента в сутки, в третьем квартале — 4,9 миллиона бареллей нефтяного эквивалента в сутки. Это один из самых высоких показателей в мире.

В третьем квартале «Роснефть» на 16 процентов нарастила проходку в эксплуатационном бурении — до более 3 миллионов метров, по итогам 9 месяцев этот показатель достиг 7,9 миллиона метров (рост на 1,2 процента). Доля собственного бурового сервиса в общем объеме проходки традиционно поддерживается на уровне не менее 50 процентов.

По итогам января-сентября количество вновь введенных в эксплуатацию скважин составило 1,8 тысячи единиц. При этом количество наиболее эффективных новых горизонтальных скважин достигло 1,2 тысячи единиц, увеличившись на 1 процент к прошлому году. Стоит отметить, что доля таких скважин продолжает расти: по итогам сентября она достигла 70 процентов от общего количества новых введенных скважин, что на 14 процентных пункта больше год к году.

В соответствии с ранее озвученными планами, «Роснефть» продолжает работы по дальнейшей реализации добычных проектов.

Суммарная добыча жидких углеводородов на новых крупных проектах компании, запущенных в 2016 году, в январе-сентябре выросла на 3,8 процента относительно аналогичного уровня 2019 года, составив 14,54 миллиона тонн (393 тысяч баррелей в сутки). При этом в июле-сентябре добыча на этих проектах составила 4,87 миллиона тонн (392 тысяч баррелей в сутки), их доля в общей добыче жидких углеводородов достигла 10 процентов.

В январе-сентябре добыча на месторождениях Эргинского кластера была увеличена на 1,1 процента год к году и достигла 15,2 миллиона баррелей (2,1 миллиона тонн за период).

В рамках опытно-промышленной разработки добыча на Лодочном и Северо-Комсомольском месторождениях увеличилась на 38 процентов по сравнению с уровнем девяти месяцев 2019 года и составила 7,5 миллиона баррелей (1,02 миллиона тонн за период). На месторождениях продолжаются эксплуатационное бурение, подготовительные и строительно-монтажные работы. В рамках реализации проекта по разработке Даниловского нефтегазодобывающего кластера ведется подготовка к запуску в 2020 году Северо-Даниловского месторождения.

По итогам сентября на проекте Роспан в завершающей стадии находится строительство ключевых объектов. По первому пусковому комплексу готовность составляет 96 процентов, проводятся «холодные» пуско-наладочные работы без нагрузки. В ближайшее время планируется начало выполнения пуско-наладочных работ «под нагрузкой». Первый газ с проекта планируется получить в 2020 году, а выход на проектную мощность ожидается в 2021 году.

В условиях ограничения добычи в рамках Соглашения ОПЕК+ компания продолжает уделять особое внимание разработке и внедрению новых технологий, в том числе цифровых, повышающих эффективность разработки месторождений при экономии ресурсов. «Роснефть» рассматривает технологическое лидерство одним из ключевых факторов конкурентоспособности на нефтяном рынке.

В результате геологоразведочных работ открыто 46 новых залежей и 6 новых месторождений с запасами углеводородов по категории АВ1С1+B2С2 в объеме 50 миллионов тонн нефтяного эквивалента.

«Роснефть» занимает лидирующую позицию в российской нефтепереработке. Объем переработки нефти принадлежащими НК «Роснефть» российскими заводами вырос в третьем квартале почти на 5 процентов по отношению к предыдущему кварталу и составил 22,5 миллиона тонн. Суммарно за девять месяцев объем нефтепереработки достиг 70 миллионов тонн.

На немецких заводах, принадлежащих «Роснефти», объем переработки вырос в июле-сентябре на 17,1 процента — до 2,9 миллиона тонн. Это объясняется увеличением спроса на нефтепродукты в Германии после ослабления ограничительных мер, связанных с пандемией коронавирусной инфекции. За девять месяцев на заводах в Германии было переработано 8,2 миллиона тонн, что на 14,2 процента больше год к году. Рост, главным образом, объясняется снижением в 2019 году переработки на НПЗ PCK по причине наличия хлорорганических соединений в нефти, поставляемой по нефтепроводу «Дружба», а также проведения остановочного ремонта на этом НПЗ в аналогичном периоде 2019 года.

Суммарный объем переработки нефти на всех НПЗ, принадлежащих «Роснефти», вырос в третьем квартале на 6,1 процента, составив 25,5 миллиона тонн. При этом глубина переработки увеличилась на 0,5 процентных пункта — до 75,7 процента, выход светлых нефтепродуктов увеличился на 2,1 процентных пункта — до 58,4 процента.

В январе-сентябре «Роснефть» поставила в страны дальнего зарубежья 85,3 миллиона тонн нефти (из них 23,5 миллиона тонн — в третьем квартале). В том числе, поставки сырья в восточном направлении достигли 13 миллиона тонн, или 55,3 процента от общего объема реализации нефти в страны дальнего зарубежья.

По итогам девяти месяцев компания реализовала 76,8 миллиона тонн нефтепродуктов (из них 24,1 миллиона тонн нефтепродуктов — в третьем квартале). В стране дальнего зарубежья «Роснефть» поставила 44,7 миллиона тонн нефтепродуктов.

На внутреннем рынке России в январе-сентябре «Роснефть» реализовала 28 миллионов тонн нефтепродуктов. Компания является лидером по объемам продажи на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже и стабильно обеспечивает потребности внутреннего рынка, сохраняя высокую долю биржевых продаж, благодаря чему перевыполнила нормативы по реализации моторного топлива в 3 раза.

Компания заинтересована в активном развитии биржевого инструмента торговли нефтепродуктами. В мае 2020 года «Роснефть» увеличила долю в акционерном капитале Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи с 13 до 23 процентов, став ее крупнейшим акционером.

Развитие премиальных каналов сбыта нефтепродуктов является одним из приоритетных направлений для компании. Производство битумных материалов на НПЗ «Роснефти» выросло на 11 процентов, до 2,4 миллиона тонн, за девять месяцев по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

«Роснефть» владеет крупнейшей в России сетью автозаправочных станций, которая насчитывает 3 056 АЗС/АЗК (из них 2 993 находятся на территории 66 субъектов России).

В отчетном периоде компания продолжила наращивать объемы продаж нефтепродуктов. В третьем квартале объем розничных продаж восстановился до уровня, предшествующего введению ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной инфекции, и превысил показатели первого и второго кварталов на 14 и 28 процентов, соответственно. Так, «Роснефть» и Яндекс в мае запустили совместный проект по дистанционной оплате топлива через мобильное приложение Яндекс.Заправки. За последующие шесть месяцев сервис был подключен для клиентов 1400 АЗС. В июле «Роснефть» стала первой российской компанией, которая запустила дистанционную оплату топлива на плавучих АЗС. В январе-сентябре «Роснефть» выпустила 1,4 миллиона виртуальных карт лояльности, прирост к предыдущему кварталу составил 24 процентов.

В третьем квартале компания начала подготовку проекта Плана по углеродному менеджменту до 2035 года, который предоставит долгосрочную рамочную основу ее развития в контексте низкоуглеродного развития экономики, включая управление климатическими рисками и определение возможностей, связанных с будущим спросом на энергию.

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