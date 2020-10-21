«Роснефть» создала установку для производства синтетической нефти

Ученые исследовательского центра «РН-ЦИР» сконструировали лабораторную установку по преобразованию метана в синтетические жидкие углеводороды. Она успешно провела пробег по выпуску синтетической нефти, а сама технология компании по получению синтетической нефти из попутного нефтяного газа прошла серию экспертиз, в том числе международную, и была оценена как высокотехнологичное современное решение процесса, говорится в сообщении «Роснефти».

В настоящее время специалисты «Роснефти» готовятся к созданию опытной установки уже на месторождении, где будут проведены испытания в реальных производственных условиях. При наличии такой установки на удаленных месторождениях, куда по зимнику или самолетом необходимо завозить горюче-смазочные материалы для дизель-генератора или для транспортных средств, получаемое на месте дизельное топливо из синтетической нефти будет значительно дешевле.

Успехи НК «Роснефть» в производстве синтетической нефти являются важным шагом к повышению эффективности технологий газопереработки и выполнению высоких экологических стандартов нефтедобычи, отмечают в компании. В связи с истощением традиционных запасов в разработку вовлекаются новые месторождения с более вязкой тяжелой нефтью, которую труднее транспортировать и перерабатывать. Добавление к такому виду углеводородов синтетической нефти способно приблизить их качество к уровню традиционных видов нефти вплоть до марки Brent.

