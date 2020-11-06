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«Рязанская НПК» перевела четвертую установку на отечественное оборудование

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Фото: ПАО «НК «Роснефть»

«Рязанская нефтеперерабатывающая компания» («Рязанская НПК»), перевела установку каталитического риформинга бензинов на катализатор производства «Ангарского завода катализаторов и органического синтеза». Обе компании являются дочерними подразделениями «Роснефти». Обновленная установка — уже четвертая технологическая установка «Рязанской НПК», на которой российские катализаторы успешно заменили дорогостоящие импортные аналоги, сообщает пресс-служба «Роснефти».

В сообщении отмечается, что развитие собственного технологического потенциала — один из ключевых элементов стратегии «Роснефть-2022». Компания планомерно внедряет инновационные разработки во всей цепочке производственной деятельности.

Катализатор каталитического риформинга производства АЗК обеспечивает наиболее быстрый путь для химической реакции в процессе нефтепереработки. Он является ключевым элементом в процессе производства товарных бензинов класса «Евро-5», а также инновационных бензинов «Роснефти» — АИ-100 и экологичного «Евро-6». Катализатор имеет высокие характеристики по выходу катализата из углеводородного сырья, а также по стабильности эксплуатации. Технология применения отечественного продукта позволяет «Рязанской НПК» улучшить потребительские свойства моторных топлив. Октановое число получаемого катализа составляет более 95 пунктов по исследовательскому методу.

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