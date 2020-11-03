Объем производства бензина марки «Евро-6» на Рязанском НПЗ превысил миллион тонн

Рязанский НПЗ, крупнейший нефтеперерабатывающий актив НК «Роснефть», произвел уже более миллиона тонн бензина марки «Евро 6» с улучшенными экологическими и эксплуатационными свойствами. Продукция завода уже отгружается в Московскую, Рязанскую, Тульскую, Калужскую области, а также в Краснодарский край, говорится в сообщении «Роснефти».

РНПЗ одним из первых в России освоил выпуск высокоэкологичного топлива «Евро-6», а также высокотехнологичного бензина АИ-100. Автомобильный бензин «Евро 6» относится к эталонному топливу с точки зрения его улучшенных экологических и эксплуатационных свойств по сравнению со стандартными видами топлива. Топливо «Евро 6» содержит меньше серы, бензола и ароматических углеводородов, что способствует снижению коррозионной активности, приводит к уменьшению на 30 процентов токсичности выхлопных газов. Применение бензинов «Евро 6» позволяет сократить количество отложений на впускных клапанах автомобиля на 12,5 процента, в камере сгорания двигателя — на 12,7 процента.

Организация производства бензина «Евро 6» на РНПК стало возможным благодаря реализации масштабной инвестиционной программы НК «Роснефть» по модернизации производства, а также внедрения современных технологий.

Накануне Рязанская нефтеперерабатывающая компания отметила 60-летний юбилей. За 60 лет работы завод переработал более 773 миллионов тонн нефти, выработал более 665 миллионов тонн различных видов моторного топлива.

Сегодня РНПК является одним из лидеров нефтеперерабатывающей отрасли России. По объемам переработки и ассортименту выпускаемой продукции предприятие входит в пятерку крупнейших НПЗ России.

Ежегодно Рязанская НПК перерабатывает до 18 миллионов тонн сырья, глубина переработки составляет более 72,4 процента. Предприятие производит широкую линейку продуктов: автомобильные бензины, авиационный керосин, судовое топливо, дорожные и строительные битумы, сжиженные углеводородные газы, другое сырье для нефтехимических производств.

Все производимое на предприятии моторное топливо соответствует высшему экологическому стандарту.

Завод интегрирован с кольцевой системой нефтепродуктообеспечения Московского, а также Центрального региона, что позволяет отправлять продукцию по нефтепродуктопроводу и занимать ключевые позиции в снабжении нефтепродуктами центральной части России.

Ежемесячно более половины выпускаемой продукции поступает на рынок Москвы и Московского региона. Около четверти всех автомобилей в Москве и Московской области ежедневно заправляются топливом, произведенном на РНПК. Более половины авиарейсов в столичных аэропортах «Шереметьево» и «Домодедово» обеспечиваются авиакеросином, произведенным в Рязани.

В рамках стратегии «Роснефть 2022» РНПК реализует проект «цифровой завод», который предусматривает автоматизацию управления технологическими процессами с управлением из единого центра.

Действующая программа инновационного развития НК «Роснефть» направлена на замещение импортных технологий в производстве высококачественных нефтепродуктов. Одной из главных задач программы является переход нефтеперерабатывающих заводов компании на использование катализаторов собственного производства, что позволяет избежать рисков зависимости от зарубежной продукции. Переход на отечественный продукт позволяет Рязанской НПК обеспечить стабильный рост производства высококачественной продукции и повысить его эффективность.

