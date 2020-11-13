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«Роснефть» в третьем квартале снизила долг и увеличила вдвое EBITDA

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Фото: Антон Ваганов / ТАСС

В третьем квартале 2020 года крупнейшая нефтяная компания «Роснефть» сумела удвоить показатель EBITDA, увеличить выручку, получить высокий показатель свободного денежного потока, а также снизить показатель суммы финансового долга и торговых предоплат. Это следуют из финансовой отчетности «Роснефти» за третий квартал и девять месяцев, опубликованной в пятницу.

В отчетном периоде компания продемонстрировала способность успешно работать в непростых условиях ограничений по добыче нефти и относительно низких цен на углеводороды. В третьем квартале EDITDA «Роснефти» вырос в 2,2 раза по сравнению с аналогичным показателем второго квартала, составив 366 миллиардов рублей. Это почти на 7% оказалось выше консенсус-прогноза аналитиков, составленного агентством «Интерфакс».

При этом российская компания превосходит всех международных конкурентов по росту показателя EBITDA в долларах (в два раза, до 5 млрд долларов). «Роснефть» обогнала таких мейджоров, как ExxonMobil (34,8 процента), Chevron, Shell (74,2 процента), BP (5,3 процента), Petrobras (81,8 процента), PetroChina (35,5 процента), Equinor (35,9 процента).

Выручка «Роснефти» в отчетном периоде выросла почти на 40 процентов, достигнув 1,439 триллиона рублей. В долларовом выражении рост составил около 35 процентов при абсолютном показателе на уровне 20,1 миллиарда долларов. Показатель выручки в третьем квартале на 2 процента превысил ожидания аналитиков рынка.

Другое важное достижение «Роснефти» — положительный показатель свободного денежного потока по итогам 9 месяцев и 3 квартала (352 миллиарда и 146 миллиардов рублей, соответственно). Для сравнения, в абсолютном выражении СДП «Роснефти» по итогам девяти месяцев превысил аналогичные показатели таких мейджоров отрасли, как: ExxonMobil (-3 миллиарда долларов), Chevron (1,5 миллиарда долларов), BP (0,5 миллиарда долларов), Equinor (1,5 миллиарда долларов), PetroChina (0,3 миллиарда долларов).

Кроме того, с начала года сумма «Роснефть» снизила сумму финансового долга и торговых предоплат на 5,7 миллиарда долларов. При этом продолжилось улучшение структуры долга с увеличением его долгосрочной части — с 76 до 83 процентов. На конец отчетного квартала сумма ликвидных финансовых активов и доступного объема кредитных линий в 1,8 раза превысила краткосрочную часть финансового долга. Это является еще одним доказательством устойчивой финансовой позиции компании. За девять месяцев снижение процентных расходов в долларовом выражении составило 24 процента.

Значение показателя чистый долг/EBITDA в долларовом выражении на конец отчетного периода составило 2,5x.

В то же время в январе-сентябре у многих международных конкурентов долг существенно увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Среди таких компаний — Exxon (рост на 45,9 процента), Chevron (на 34,8 процента), Equinor (на 30,2 процента), BP (на 8,7 процента), Shell (на 22,6 процента) и ряд других.

Глава «Роснефти» Игорь Сечин выразил надежду, «что рынок позитивно воспримет способность компании снижать абсолютный размер долга и предоплат, а также сохранять высокий уровень финансовой устойчивости в сложных макроэкономических условиях».

Капитальные затраты компании в январе-сентябре составили 569 миллиардов рублей (8 миллиардов долларов), снизившись на 10,3 процента в годовом выражении. В долларовом выражении показатель уменьшился почти на 17,5 процента.

«Роснефть» традиционно уделяет особое внимание контролю над затратами, и, благодаря этому преимуществу, даже в сложных макроэкономических условиях удельные операционные издержки компании остаются одними из самых низких в мире. Так, по итогам сентября они снизились на 3,4 процента квартал к кварталу и на 9,7 процента год к году в долларовом выражении, до 2,8 доллара на баррель нефтяного эквивалента. Это минимальный уровень для компании за последние 15 кварталов, сопоставимый с показателем Saudi Aramco.

В марте текущего года «Роснефть» приступила к реализации программы приобретения собственных акций и глобальных депозитарных расписок. Суммарно с начала реализации программы банк UBS, выступающий в роли независимого агента, выкупил с рынка свыше 78 миллионов акций и ГДР на общую сумму порядка 370 миллионов долларов (по состоянию на 6 ноября 2020 года).

Покупка акций на открытом рынке оказала значительную поддержку котировкам акций компании в период их резкого снижения, а также послужила стимулом повышения акционерной стоимости «Роснефти». Со старта программы котировки акций компании выросли на 44,3 процента на фоне роста индекса МосБиржи нефти и газа на 19,2 процента («Лукойл» +13,9 процента, «Татнефть» -4,9 процента, «Газпром» +1,1 процента).

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