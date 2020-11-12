«Роснефть» расширила продажи фирменного топлива Pulsar

Компания «РН-Востокнефтепродукт» (входит в розничную сеть «Роснефти»), расширяет реализацию фирменного топлива Pulsar 95 на Дальнем Востоке. Ранее Pulsar 95 появился в продаже в Приморском крае, теперь реализация топлива с улучшенными характеристиками началась на ключевых АЗС в Хабаровском крае. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе компании «Роснефть».

Топливо Pulsar производится с применением высокотехнологичного оборудования и реализуется на розничной сети «Роснефть» в 31 регионе России — от Санкт-Петербурга до Приморского края.

Фирменное топливо Pulsar — результат программы «Роснефти» по модернизации собственных нефтеперерабатывающих мощностей и нефтебазового хозяйства, направленной, в первую очередь, на повышение потребительских качеств моторных топлив, подчеркнули в пресс-службе компании. Топливо Pulsar содержит уникальные моющие компоненты, которые обеспечивают чистоту топливной системы и снижают образование отложений в бензиновых двигателях. Использование топлива с моющими компонентами увеличивает срок службы двигателя благодаря максимально эффективному сгоранию топливно-воздушной смеси, а также снижает расход топлива и токсичность выхлопа.

Pulsar обеспечивает 100-процентное поддержание чистоты инжекторов в двигателях с прямым впрыском и удаление до 84 процентов имеющихся отложений на впускных клапанах уже за 60 часов работы для автомобилей с пробегом при переходе с обычного бензина на Pulsar.

Бензин Pulsar полностью соответствует последним требованиям Всемирной топливной хартии, о чем свидетельствуют результаты испытаний, проведенные в Германии (город Людвигсхафен). Результаты стендовых, квалификационных и лабораторных испытаний показали, что автомобильные бензины Pulsar соответствуют самым жестким требованиям мировых производителей автомобилей к качеству моторных топлив.