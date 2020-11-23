«Роснефть» усовершенствовала технологии компьютерного моделирования

Специалисты научного института «Роснефти» «РН-БашНИПИнефть» разработали промышленный симулятор для моделирования технологических операций на скважинах с применением гибких насосно-компрессорных труб (ГНКТ). Об этом говорится в сообщении НК.

Импортозамещающая разработка направлена на обеспечение технологической независимости компании в области компьютерного моделирования.

Технология ГНКТ является неотъемлемой частью современной нефтегазовой отрасли. Она применяется в ряде операций: промывки ствола и нормализации забоя, вызова притока и освоения скважины, фрезерования сужений для восстановления проходного сечения, ловильных работ, установки и разбуривания цементных мостов и пакер-пробок, кислотной обработки, геофизических исследований.

Уникальный программный комплекс «Роснефти» позволяет осуществлять проектирование, контроль выполнения и анализ операций ГНКТ, а также решать задачи поиска оптимальных параметров конструкции скважины на стадии планирования разработки нефтегазовых месторождений.

В настоящее время корпоративный симулятор ГНКТ проходит апробацию на месторождениях «Роснефти» для последующего внедрения во всех технологических процессах, где применяется технология ГНКТ.

В компании отмечают, что эффективное и безопасное применение технологии ГНКТ на нефтяных и газовых скважинах невозможно без детального моделирования операций с ГНКТ. «Роснефть» уделяет особое внимание как развитию собственных инженерных компетенций в этой области, так и разработке отечественных решений для моделирования ключевых процессов нефтегазодобычи.