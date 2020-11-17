Молодые специалисты «Роснефти» представили на конференцию 330 проектов

«Роснефть» дала старт XV Межрегиональной научно-технической конференции, в которой принимают участие 411 молодых специалистов из 77 обществ группы — победители региональных и кустовых научно-технических конференций 2020 года. Об этом говорится в сообщении компании.

На рассмотрение жюри, в состав которого входят руководители и эксперты центрального аппарата компании, представлено 330 проектов. Возглавляет жюри конференции вице-президент по информатизации, инновациям и локализации НК «Роснефть» Андрей Шишкин.

Традиционно, по итогам конференции, лучшие проекты будут рекомендованы к внедрению в производство на объектах «Роснефти». В компании отметили, что проекты молодых специалистов, отобранные по итогам конференции в 2018 году, год спустя принесли «Роснефти» экономический эффект в размере 275 миллионов рублей.

XV Межрегиональная научно-техническая конференция проходит в дистанционном цифровом формате. Открывая конференцию, первый вице-президент НК «Роснефть» Дидье Касимиро отметил, что «компания предоставляет молодым специалистам все возможности для получения высокопрофессиональных знаний и навыков, самореализации, карьерного роста». «Нам нужна талантливая молодёжь, способная генерировать свежие идеи, создавать и внедрять новые технологии, работать на современном оборудовании», — сказал Касимиро в видеообращении к участникам конференции.

«Роснефть» ежегодно проводит научно-технические конференции с целью развития профессиональных компетенций молодых специалистов компании, повышения их мотивации к решению современных производственных задач, вовлечения в инновационную исследовательскую и проектную деятельность, выявления и поощрения молодежи с высоким потенциалом.

Научно-технические конференции проводятся в компании в три этапа. На первом региональные научно-технические конференции молодых специалистов проводятся в обществах группы компании. В них принимают участие молодые специалисты, имеющие опыт работы от одного года до трех лет. В 2020 году Региональные научно-технические конференции были проведены в 97 обществах группы компании, в них приняли участие 3 634 сотрудников НК, в том числе 2 716 молодых специалистов из 4 001 молодых специалистов, работающих в компании.

Победители и номинанты региональных конференций участвуют в следующем этапе - кустовой научно-технической конференции молодых специалистов. Она организуется на площадках нескольких Обществ и разделяется по бизнес-процессам: добыча и сервис, нефтегазопереработка и нефтегазохимия, нефтепродуктообеспечение, наука, судостроение и судоремонт. В 2020 году в связи с распространением COVID-19 кустовая конференция проведена в заочном формате. Всего в 2020 году в кустовом этапе конференции приняли участие 1 460 молодых специалистов из 100 ОГ, представившие 1 215 проектов.

Победителями, призерами и номинантами конференции стали 412 молодых специалистов из 78 ОГ с 331 проектом. Проекты молодых специалистов оценивали 328 экспертов ОГ и ЦАУК.