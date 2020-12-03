Опубликованы итоги проведенного при поддержке «Роснефти» исследования дельфинов

По итогам первого за тридцать лет комплексного исследования черноморских дельфинов, реализованного при поддержке НК «Роснефть», подготовлено и опубликовано научно-популярное издание. Об этом говорится в сообщении компании.

Главная задачей этого проекта было получить актуальные данные об особенностях распределения дельфинов, их количестве, составе и уровне загрязняющих веществ, состоянии здоровья животных. Информация, полученная в ходе экспедиций, позволяет оценить состояние экосистемы моря в целом.

Исследования черноморских дельфинов выполняли ученые лаборатории морских млекопитающих Института океанологии имени П.П. Ширшова. Сотрудники института планируют передать научно-популярное издание в федеральные и региональные государственные органы, ответственные за сохранение морских млекопитающих и экосистем Черного моря — Министерство природных ресурсов РФ, Федеральную службу по надзору в сфере природопользования и другие заинтересованные организации.

В рамках проекта по изучению черноморских дельфинов состоялись две полномасштабные морские экспедиции вдоль всего побережья Краснодарского края, каждая протяженностью около 1000 километров, в ходе которых было зарегистрировано более 2000 животных. Кроме того, впервые был проведен масштабный авиаучет черноморских китообразных, охвативший северо-восточную часть Черного моря, изучено побережье, прошли комплексные лабораторные исследования.

По результатам авиационного учета удалось выявить и подтвердить зоны высокой и низкой концентрации китообразных в районе исследований, получить оценки их численности и плотности. Согласно оценкам ученых, численность черноморских китообразных в районе исследований составила 15-20 тысяч особей.

Впервые для черноморских дельфинов представлено качественное и количественное описание их звуковых сигналов (свистов) — необходимая основа для будущего акустического мониторинга.

На основании собранных данных разработаны рекомендации по изучению и сохранению черноморских китообразных как видов-индикаторов экологического благополучия региона.

Забота об окружающей среде является одним из приоритетов деятельности «Роснефти». На протяжении 8 лет компания реализует проекты, направленные на сохранение и восстановление природных ресурсов, а также изучение представителей животного мира, которые являются важнейшими биоиндикаторами состояния окружающей среды. Компания также реализует проект по сохранению биоразнообразия Арктики, который включает мониторинг и исследования ключевых видов животных: белого медведя, моржа, белой чайки и дикого северного оленя.