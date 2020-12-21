В «Роснефти» прошла online-выставка отечественных ИТ-решений Rosneft Pitch Day

Участниками online-выставки отечественных ИТ-решений для специалистов по цифровизации и автоматизации — Rosneft Pitch Day стали 80 российских ИТ-компаний. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе компании «Роснефть».

На online-выставке, проходившей в компании «Роснефть», представлено более 120 ИТ-разработок. В партнерстве с внутренним ИТ-интегратором ООО ИК «Сибинтек» «Роснефть» планирует сформировать перспективные ИТ-решения с фокусом на импортозамещение.

Выставка такого масштаба в «Роснефти» проходит впервые, в рамках исполнения поручений правительства России по импортозамещению и преимущественному использованию российских решений. Участникам предоставлен доступ на ресурсах компании. Вместе с основными подразделениями «Роснефти», новые российские ИТ-решения изучали представители 72 обществ групп компании.

Основными темами разработок стали: автоматизация процессов геологоразведки, добычи, бурения и разработки месторождений; управления цепочками поставок и логистикой; процессов нефтепереработки/нефтегазохимии; системы контроля и мониторинга. А также управление финансовыми потоками нефтегазового предприятия; моделирование и прогнозирование финансовых результатов; превентивный анализ возможных рисков.

Применение технологий Индустрии 4.0 — интернета вещей, блокчейн, Big Data, машинное обучение, дополненная реальность для управления и оптимизации процессов в нефтегазовой отрасли.