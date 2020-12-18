Судоверфь «Звезда» отметила пятилетний юбилей

Первая российская судоверфь крупнотоннажного производства «Звезда» отмечает пятилетний юбилей. Создание судостроительного комплекса началось 17 декабря 2015 года по поручению президента России Владимира Путина. Консорциум инвесторов уникального для России проекта возглавила НК «Роснефть». Строительство ССК «Звезда» ведется в две очереди. За 5 лет построены и введены в эксплуатацию объекты первой расширенной очереди: блок корпусных производств, окрасочные камеры, открытый тяжелый достроечный стапель с парком уникальных кранов и продвинутой судо-транспортной системой, транспортно-передаточный док. Готовая инфраструктура обеспечила возможность, не дожидаясь окончания работ по строительству второй очереди, приступить к выполнению заказов. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе компании «Роснефть».

На данный момент портфель заказов «Звезды» насчитывает свыше 50 судов. Пилотную загрузку комплексу обеспечила «Роснефть», заключившая контракты на строительство 28 судов. На верфи строятся такие уникальные для России типы судов как танкеры «Афрамакс» дедвейтом 114 тысяч тонн, танкеры-газовозы, не имеющие аналогов атомные ледоколы проекта «Лидер», а также суда снабжения.

Ввод в эксплуатацию второй очереди в 2024 году расширит возможности верфи и позволит ССК «Звезда» строить суда и морскую технику без каких-либо ограничений. В состав второй очереди входят: сухой док и дополнительные производственные цеха полного цикла для строительства крупнотоннажных судов и морской техники. «Звезда» обеспечит Россию самым современным гражданским флотом для освоения северных месторождений и круглогодичной навигации по Северному морскому пути.

На верфи смонтировано 40 единиц кранового оборудования, в том числе два уникальных козловых крана типа «Голиаф» грузоподъемностью 1200 тонн каждый. Для сравнения максимальная грузоподъемность кранов, работающих на других российских верфях — всего 500 тонн.

Спуск со стапеля на воду крупнотоннажных судов длиной 300 метров и шириной более 50 метров обеспечивает высокотехнологичный транспортно-передаточный док. Он дает возможность ССК «Звезда» выполнять заказы по производству судов, которые раньше не могли быть построены на российских верфях. Плавучий док является безопорным и позволяет осуществлять продольную накатку судов с трех разных стапельных линий верфи и поперечную накатку офшорных объектов.

Ключевой элемент верфи — сухой док. Это одно из крупнейших в мире гидротехнических сооружений размерами 485х114х14 метров, которое было построено с опережением графика на три года. Сухой док позволяет строить большинство типов существующих и перспективных судов практически без ограничения тоннажа и спускового веса корпусов. На доке смонтировано не имеющее аналогов в России насосное оборудование. Строительство самого мощного в мире ледокола «Россия» проекта «Лидер» будет вестись именно здесь.

В мае 2020 года судоверфь спустила на воду первый российский танкер типа «Афрамакс», получивший название «Владимир Мономах». После успешного прохождения швартовных и ходовых испытаний в начале декабря судно передано заказчику — АО «Роснефтефлот».

Одновременно на «Звезде» строятся семь подобных танкеров: пять – для «Роснефтефлота», еще два — для ПАО «Совкомфлот».

15 декабря 2020 года было спущено со стапеля многофункциональное судно снабжения (МСС) «Катерина Великая». Это головное судно в серии из четырех судов для компании «Роснефть». Участие в его закладке на стапеле принимал президент Российской Федерации Владимир Путин.

В 2020 году «Звезда» приступила к строительству газовозов для «Совкомфлота». В России суда-газовозы строятся впервые. На протяжении многих лет они заказывались исключительно за рубежом. Строительство судов-газовозов — один из наиболее технологически сложных процессов в мировом судостроении. В июле 2020 года ССК «Звезда» получила международную лицензию и стала единственной российской верфью, которая может строить СПГ-газовозы с мембранной системой хранения Mark 3. Также в этом году были заложены арктический танкер-челнок ледового класса и два танкера-продуктовоза типа MR.

Вокруг самой верфи создается кластер высокотехнологичных производств. В декабре 2019 года на территории ССК введен в эксплуатацию «Завод ВРК Сапфир» — совместное предприятие компании «Роснефть» и General Electric. Главной задачей предприятия является локализация производства винто-рулевых колонок (ВРК) и систем электродвижения судов в России. ВРК «Сапфира» уже устанавливаются на суда, строительство которых ведется на «Звезде».

За пять лет количество сотрудников ССК «Звезда» превысило 4000 человек, из них более 80 процентов жители Приморского края. К моменту окончания строительства всех объектов, в 2024 году, число работников превысит 7 тысяч. Ведется активная работа по привлечению и переобучению персонала, развитию социальной инфраструктуры в городе Большой Камень и строительству жилых домов для сотрудников судоверфи. Уже сданы и заселены 15 домов, ведется активное строительство в шести микрорайонах города. Всего же до 2023 года планируется построить почти 6 тысяч квартир, полностью обеспечив потребности работников в жилье.